La enorme polémica sobre el falso español de Selena Gómez enfrenta a los latinos de Hollywood

Una nueva guerra identitaria asoma en el colectivo latino de Hollywood, y el éxito de Selena Gómez en las nominaciones de los Globos de Oro no hará sino incrementarla. La actriz y cantante estadounidense, de 32 años, ha sido tildada de mala actriz por la estrella mexicana Eugenio Derbez, que criticó duramente el español de Gomez en la película Emilia Pérez. Pero el asunto tiene ramificaciones de identidad cultural latina, no meramente cinematográficas.

En el podcast Hablando de cine, Derbez (la mayor estrella internacional mexicana) aseguró que la interpretación de Selena Gómez en la película de Jacques Audiard, récord de nominaciones en los Globos de Oro, es simplemente "indefendible". "Estaba viendo la película con gente y cada vez que salía nos mirábamos y nos decíamos, ‘guau, ¿qué es esto?"

Los fans de Selena Gomez están funando a Eugenio Derbez por estos comentariós,yo no he visto la película #EmiliaPerez por que aún no se ha estrenado aquí,pero con tan solo estos clips que aparecen en tt me da la sensación que esta película va estar de risa loca. pic.twitter.com/Ba7BJDIeWp — Andy🐶 (@AndyMuGa2) December 7, 2024

La película es un thriller ambientado en el mundo del narcotráfico, con la peculiaridad de ser también un musical. Selena Gómez interpreta a Jessi del Monte, la mujer del narcotraficante que decide transformárselo en la mujer del título, Emilia Pérez.

El colectivo latino no ha recibido con los brazos abiertos la interpretación de Gómez, una de las principales estrellas de ese ámbito en Hollywood. La incomodidad campa a sus anchas por el mal español de Gómez, que no lo habla ni como segunda lengua. Tampoco la película de Jacques Audiard por sus tópicos sobre el mundo del hampa y la pobreza en la Ciudad de México.

La actriz, nominada a Mejor Actriz Secundaria en Comedia o Musical, también abraza una nominación al Emmy y otra al Globo de Oro televisivo por Solo asesinatos en el edificio, rematando un año ciertamente estelar tras obtener el premio a mejor interpretación en Cannes junto al resto del reparto de Emilia Pérez.

Derbez atribuye la aprobación de los jueces y la audiencia a que, simplemente, no hablan esa lengua y se limitan a leer subtítulos. "Creo que es porque no hablan español". "Si ves una película rusa o alemana subtitulada en español y ves a alguien dices, ‘o mira. Qué interesante", haciendo notar también que el director de la película, Jacques Audiard, es francés y por tanto no habla ni inglés ni español.

"Me gustó la película, aparte de Selena", dijo Derbez. "Pero pensaba: 'Qué raro porque si el director no habla inglés ni español y la película es en español e inglés, y se desarrolla en México y no entiendes la cultura. Es como si yo quisiera hacer una película en ruso sin conocer la cultura ni el ruso y hablar en francés".

El asunto no se quedó en anécdota y la propia Selena Gómez contestó a una publicación en TikTok donde se recogían las palabras de Derbez sobre la actriz, de ascendencia mexicana por parte de padre. "Lo siento, lo hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no quita cuánto trabajo y corazón puse en la película". Pero la cantante se reservó una última pulla: "No digas nunca que mis fans son el problema".

Derbez, que habría perdido miles de seguidores en redes tras este episodio, ha decidido disculparse con Selena Gómez en medio de esta guerra mediática que ha alcanzado también a sus familiares. En un mensaje en su cuenta oficial de TikTok, se ha disculpado "sinceramente por sus descuidados comentarios", que van "en contra de todo lo que defiendo. Como latinos debemos apoyarnos sin excusas".

Sean o no un problema los fans de Gómez, lo cierto es que el asunto ha salpicado a Ailsinn Derbez, también una estrella latinoamericana tanto en México como EEUU. Actriz como su padre, otros usuarios de redes sociales se enredan ahora en comparar sus capacidades interpretativas con las de Gómez, convirtiéndose en una verdadera polémica racial en aquellos lares.