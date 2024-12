Las llamativas nominaciones de los Globos de Oro: una de terror como "comedia" y varios españoles

Los Globos de Oro piden paso antes de los Oscar, y dos musicales, Emilia Pérez (que lidera el listado con 10 nominaciones) y el súper éxito de taquilla (al menos, en EEUU) Wicked, piden paso. La 82 edición de los premios habitualmente considerados "antesala de los Oscar" concedidos por la Asociación de la Prensa Extranjera está prevista para el próximo 5 de enero en Los Ángeles.

The Brutalist de Brady Corbet sigue a Emilia Pérez con siete nominaciones, seguida de Conclave de Edward Berger y Anora de Sean Baker con seis. La Sustancia se cuela alegremente en las favoritas con cinco estatuillas posibles, entre ellas Mejor Guion.

Las otras nominadas en el apartado de Mejor Pelicula de Comedia o Musical son Anora, de Sean Baker; A Real Pain, de Jesse Eisenberg y Rivales, del italiano Luca Guadagnino, junto a la adición más llamativa: el film de terror La Sustancia, de Coralie Fargeat.

Jacques Audiard por Emilia Perez, Sean Baker por Anora, Edward Berger por Conclave, Brady Corbet por The Brutalist, Coralie Fargeat por La Sustancia y Payal Kapadia por All We Imagine As Light se disputarán el premio a la Mejor Dirección.

En el apartado de película dramática, la religiosa Cónclave, de Edward Berger, y Un completo desconocido, biopic de Bob Dylan obra de James Mangold, optarán al Globo de Oro a mejor película de drama, junto a Dune: Parte dos, del canadiense Denis Villeneuve; The Brutalist, de Brady Corbet; Nickel Boys, de RaMell Ross, y September 5, de Tim Fehlbaum.

El Mejor Actor en la categoría de drama habrá de dirimirse entre Adrien Brody por The Brutalist, Timothee Chalamet por Un completo desconocido, Daniel Craig por Queer, Colman Domingo por Sing Sing, Ralph Fiennes por Conclave y Sebastian Stan por su retrato de Donald Trump en The Apprentice (el actor está, por cierto, doblemente nominado).

Nos referimos a la presencia de Stan en A Different Man por su labor de Actor en Comedia o Musical. El soldado de invierno de las peliculas Marvel se las verá con Jesse Eisenberg (A Real Pain), Hugh Grant (por otro film de terror, Heretic), Gabriel LaBelle ( Saturday Night), Jesse Plemons (Kinds of Kindness) y Glen Powell (Hit Man).

No es el único nombre patrio en recibir nominación: la actriz española Karla Sofía Gascón recibió este lunes su primera nominación al Globo de Oro a mejor actriz por su interpretación en el musical Emilia Pérez. La Mejor Actriz en Comedia o Musical iría para ella o bien Demi Moore por La Sustancia, Amy Adams por Nightbitch, Cynthia Erivo por Wicked o Zendaya por Rivales.

Emilia Pérez está presente pro partida doble en la categoría de Actriz Secundaria en Comedia o Musical gracias a Zoe Saldaña y Selena Gómez. Sus contendientes, Ariana Grande por Wicked, Margaret Qualley por La Sustancia e Isabella Rossellini por Cónclave.

Angelina Jolie por Maria, Nicole Kidman por Baby Girl, Tilda Swinton por La habitación de al lado, Pamela Anderson por The Last Showgirl, Fernanda Torres por I’m still here y Kate Winslet por Lee se disputarán el premio a mejor actriz de reparto en una película de drama.

Era de esperar la nominación a Denzel Washington por sabotear desde dentro Gladiator II. Está nominado a Mejor Actor Secundario en Comedia o Musical junto a Yura Borisov de Anora, Kieran Culkin de A Real Pain, Edward Norton por Un completo desconocido, Guy Pearce de The Brutalist y Jeremy Strong por The Apprentice.

Llama la atención la adición de una nueva categoría dedicada a destacar triunfos en taquilla: el Logro Cinematográfico y Taquillero del año podría ser Alien: Romulus, Bitelchús Bitelchús, Deadpool & Lobezno, Gladiator II, Inside Out 2, Twisters, Wicked y Robot Salvaje.

Series de televisión

Otra de las principales categorías es la de Mejor Serie Dramática, donde la favorita Shogun se medirá a la segunda temporada de El Juego del Calamar y Mr. & Mrs. Smith, junto a los thrillers Slow Horses, Chacal y La diplomática.

En el apartado de Mejor Serie de Comedia o Musical la posible premiada se decidirá entre Hacks, Colegio Abbot, The Gentlemen, Nadie quiere esto y las conocidas The Bear y Solo asesinatos en el edificio.

La mejor serie limitada podría ser el fenómeno del año Mi reno de peluche, pero sus competidoras aprietan: Disclaimer de Alfonso Cuarón, Monstruos, El Pingüino, True Detective 4 y Ripley.

Javier Bardem logró este lunes su sexta nominación a los premios Globo de Oro en la categoría de mejor actor de una miniserie por su papel como José Menéndez en Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, de Netflix. Compite con Tadanobu Asano por Shogun; Harrison Ford por Shrinking; Jack Lowden por Slow Horses y Ebon Moss-Bachrach por The Bear.

¿Piensan que con eso hemos acabado? Pues no: el Mejor Actor en una Serie Limitada o Pelicula de TV podía ir a las manos de Colin Farrell – por El Pingüino, Richard Gadd por Mi reno de peluche, Kevin Kline por Disclaimer, Cooper Koch por Monstruos, Ewan McGregor por la formidable Un caballero en Moscú y Andrew Scott por Ripley.

Mejor Actriz en Serie Limitada: Jodie Foster por True Detective: Night Country, Cate Blanchett por Disclaimer, Sofía Vergara por Griselda, Cristin Milioti por El Pingüino, Kate Winslet por The Regime y Naomi Watts – Feud Capote vs. the Swans

El Mejor Actor en Serie de TV de Comedia o Musical podría ser Adam Brody por Nadie quiere esto, Ted Danson por Un hombre infiltrado, Steve Martin y Martin Short por Solo asesinatos en el edificio, Jason Segel por Terapia sin filtro y el inevitable Jeremy Allen White por The Bear.

Mejor Actriz en Serie de TV – Musical o Comedia: Kristen Bell (Nadie quiere esto), Quinta Brunson (Colegio Abbott), Ayo Edebiri (The Bear), Jean Smart (Hacks) y la también nominada en la categoría de largometraje Selena Gomez (Solo asesinatos en el edificio)