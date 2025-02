Fabiola Martínez rompe a llorar en la presentación de su libro: "Tengo rabia"

"Cuando fui una niña a quien le robaron su infancia y que tuvo que aprender a ser fuerte demasiado pronto. Guardé en secreto un drama que me llenó de dolor y me marcó para siempre", con esta demoledora frase Fabiola Martínez presenta su primer libro, Cuando el silencio no es una opción. Se trata del testimonio de una mujer valiente que se crio con una familia muy humilde en Maracaibo y que ha terminado convertida en una de las mujeres más queridas y admiradas de nuestro país.

No es la primera vez que Fabiola habla de los abusos sexuales que sufrió cuando apenas tenía cinco años, pero este libro indaga no solo en los hechos sino también en las consecuencias que tuvo en su edad adulta y la razón que le llevó a ser altavoz de su propio relato. Una historia "inspiradora", sobre la importancia de la resiliencia y el valor de enfrentarse a nuestros miedos internos para intentar sanar las heridas del pasado: "Quiero contar las razones que me han llevado a escribirlo y la necesidad de sacar esta historia. Quiero que otras personas que han pasado por lo mismo se sientan identificadas y apoyadas".

Este libro es el testimonio valiente de una mujer que se crio en Maracaibo en una familia de escasos recursos. Desde los cinco años sufrió abusos sexuales, trauma que la sigue acompañando a día de hoy. Fue el nacimiento de sus hijos lo que lleva a Fabiola a conocer "el verdadero significado del amor" y a encontrar la confianza en sí misma para ser altavoz de su propio relato: "Sufrí abusos, la mayoría de una persona muy cercana, estaba relacionados con juegos", ha contado este miércoles en la presentación que ha tenido lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que estaba abarrotado de prensa para escuchar su testimonio.

Una experiencia traumática que ha marcado sus relaciones posteriores, especialmente en el terreno sexual: "Esto ha afectado en todo a mis relaciones. Yo pensaba que si había sexo, había amor. Y esto no es así porque pensaba que si me deseaban, me querían. Con el tiempo he ido entendiendo que el sexo es importante, pero no lo más importante. Se puede tener sexo con una persona y que no exista amor", ha dicho visiblemente emocionada, hasta que finalmente ha roto a llorar: " Cuando hay un patrón que viene de la infancia y maduras, tomas conciencia de que lo que te pasó no debe ser así. Esto te hace sentir mucha rabia y la rabia puedes convertir en agresividad".

"No espero un perdón de mis padres"

Sobre el papel que tuvieron sus padres en aquellos terribles episodios, Fabiola insta a los lectores a que se adentren en su relato. No obstante, actualmente no espera un "perdón" por su parte. "Solo espero que entiendan mi dolor. Yo tendría que perdonarles a ellos por no estar pendientes de lo que me estaba pasando, por eso todavía estoy en proceso de entender cosas. Yo a mis padres los quiero mucho, pero estamos sanando la relación, estamos reconciliándonos", ha dicho con lágrimas en los ojos.

Ahora Fabiola quiere que todo el mundo conozca todo lo que vivió durante su infancia, aunque antes de hacerlo público, habló con su hijo Carlos, pues no quería que se enterara por la prensa: "Fue en un viaje que hicimos juntos", ha narrado, explicando que su hijo la abrazó tras escuchar su historia. "Le conté que yo había sufrido abuso de pequeña. Se quedó impactado y me dio un abrazo. Fue muy difícil para mi pero abrirme me ha acercado aún más a él". Bertín por su parte, también conocía la historia, aunque solo hablaron del tema en una ocasión: "Cuando lo nuestro fue más serio, se lo conté. Creo que es algo tan feo que la mayoría de las personas no quieren hablarlo, creo que por eso nunca más volvimos a tratar del tema. Pero sí, él lo sabía y nunca me juzgó y tampoco indagó".

Precisamente Bertín ha sido protagonista involuntario de la presentación pues para Fabiola, "ha sido la relación más sana" que ha tenido en su vida: "No era una relación tóxica. Era mi familia. Mi lugar seguro. Por eso estuve tantos años con él y le agradezco esos años con él porque descubrí lo que es tener una familia". Por este motivo, nunca hablará mal del padre de sus hijos, pese a las desavenencias públicas y privadas que han tenido: "Me he separado para quererme a mi misma. No es fácil priorizarte. Cuando me separo de Bertín, es cuando me doy cuanta de que necesito resolver algo que pensé que estaba superado. Batallas con la vergüenza y con la culpa que arrastraba desde hacía mucho tiempo".

Pese a la buena relación, llama la atención que no le haya dedicado el libro al artista, algo que ella misma ha querido explicar: "Entonces se lo tendría que dedicas a todas mis exparejas porque de todas he sacado alguna lección. He sido muy feliz con él y en ocasiones no tanto. Se lo dedico a mis padres, como pieza clave en la historia. No es que ellos no me hayan querido, es que no han sabido quererme mejor".