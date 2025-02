Las dos versiones del encuentro entre Luis Miguel y Enrique Ponce

En este miércoles de revistas comenzamos con Semana que lleva a portada el primer encuentro de Luis Miguel con Enrique Ponce. Los dos han coincidido en Madrid en la clínica Ruber Internacional, por un problema de un familiar en común. No existen imágenes del encuentro que narra la revista, aunque dicen que fue correcto y cordial, de buenas formas y sin ningún gesto ni palabra fuera de lugar. Existe otra versión de los acontecimientos a la que ha tenido acceso esRadio y es que no ha habido ni encuentro, ni se cruzaron ni se saludaron en ningún momento. Coincidieron en espacio pero no en tiempo. ¿Existe interés por alguna parte en que se filtren estas cosas?

Semana ha entrevistado a Fabiola Martínez con motivo de la presentación de "Cuando el silencio no es una opción", el libro en el que ajusta cuentas con su pasado. Hola también incluye una entrevista con ella aunque no la lleva a portada.

En Hola vemos las imágenes de la boda de Nicolás de Grecia con Chrysi Vardinoyannis, así como un cuadro con Anabel Pantoja, que se deshace en arrumacos y besos a la pequeña Alma. Asimismo, la revista insiste en que "no hay fisuras" en la relación entre Anabel y David. También tenemos a Nina Junot donde explica cómo se ha sometido a una doble mastectomía y a una histerectomía porque tenía altas probabilidades de sufrir cáncer.

Diez Minutos publica imágenes de Carlo Constanzia paseando a su hijo por el parque. Aunque le queda poco para terminar de cumplir su condena el mes de marzo, se está hablando de su participación en diferentes realitys de Telecinco como Supervivientes, aunque él, de momento, ha desmentido.

Semana también publica unas fotos de Pepa Flores, paseando por Málaga junto a un amigo. Hay que recordar que hace año y medio que murió Massimo Stecchini, su pareja, y desde entonces se apoya en sus tres hijas, María, Celia y Tamara y en sus hermanos.

Díaz-Patón no se da por aludido y cuando Ágatha vuelva a España después de presentar su colección en Nueva York, se va a encontrar que ella le ha dejado a él, pero él a ella, no. Ayer le vimos en los Juzgados y ha comentado que no va a denunciar a su ex mujer. ¿Será uno de los nuevos personajes que se están barajando para participar en algún reality?