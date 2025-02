Díaz-Patón hace méritos mediáticos a costa de su ex, Ágatha

Hablamos del factor P, de patán y de Patón. Nicols Nicolasa Bronstowich, ex de José Manuel Díaz-Patón, dio una entrevista en Fiesta con un duro testimonio, donde el perfil que dibujó de su ex fue el de un señor que nunca reconocerá que lo han dejado. "La frase que me decía él era 'cállate y obedece'. Fui su esclava y no lo seré nunca más en mi vida". Patón, por su parte se defiende y recurre al argumento por el no es ningún maltratador, que no tiene ninguna condena en contra, y asegura haber ganado todos los juicios contra su ex mujer.

Agatha Ruiz de la Prada, que ha estado en Nueva York presentando su colección, ha roto su relación con Patón. Como ha comentado Jiménez Losantos, lo suyo es una historia acabada, lo que no sabemos es si él se ha dado cuenta del final de esta historia. Es que a él no le conviene, y además cuanto más tiempo esté en este "que si sí, que si no", más sube su cotización en los medios. Tal y como han comentado nuestros colaboradores, Agatha tiene un problema, y es que no sabe estar sola, además de fijarse en un pequeño detalle: que cuando Agatha estaba con Patón, apenas hablaba.

Aparece una nueva mujer en la lista de mujeres de Iker Casillas más conocida como la Ikerlist: Lara Dibildos, ha explicando que su conexión con Casillas se limitó a compartir salidas con un grupo de amigos en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, donde también se encontraba Álvaro Muñoz Escassi.

Donald Trump ha tomado una decisión sobre si deportará o no de Estados Unidos al príncipe Harry: "No quiero hacer eso. Lo dejaré en paz", momento que ha aprovechado para lanzarle un dardo a Meghan Markle: "Ya tiene suficientes problemas con su esposa. Es terrible".

Comienza el juicio contra Luis Medina por la 'Operación Mascarillas", donde el hijo de Naty Abascal se enfrenta a tres delitos en un proceso en el que comparece junto al empresario Alberto Luceño. Tal y como ha señalado el director de Es la Mañana, si Luceño le ha engañado, ¿por qué no le ha denunciado? ¿Quieren demostrar que fue el intermediario en unos momentos complicados y que Luceño fue el que tiene el delito por su cuenta?. Mediaticamente, es un juicio que tiene perdido y lo mejor que ha hecho es estar callado, al igual que su madre y su hermano Rafa, que tampoco aparece en los medios y están manteniendo un perfil bajo.