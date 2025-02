José Manuel Díaz-Patón se ha convertido en el gran fenómeno mediático de la temporada. Aunque llevaba años de relación con la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, el abogado se ha erigido como una estrella de la televisión después del desafortunado comentario de su ya expareja sobre los gitanos. Estas exposición pública no ha gustado nada a Ágatha, que prefería que su pareja se mantuviese discreto y alejado de los medios, precipitando así su ruptura definitiva.

Esta semana el abogado ha dado el salto definitivo a la prensa del corazón con una entrevista en el programa De viernes donde ha contado cómo vivió la polémica de la diseñadora y el fin de su relación: "Es una entrevista a corazón partido", dijo al comienzo de la misma, explicando que se esperaba lo peor de la entrevista de Ágatha la semana anterior en el mismo programa: "No lo vi. Sabía que iba a ir por ahí y cómo sé como es ella me esperé lo peor y fue lo peor", dijo Diaz-Patón sobre si se enteró de la ruptura por televisión y negando que actualmente tenga interés en recuperar su amor: "No tengo muchas ganas por ahora. Yo creo que tienen que pasar unos días para volver a la normalidad con mis amigos y mis hijos. Estoy enfadado. Soy una persona que no lloro nunca ni cuando me he roto una pierna, ni cuando me han dado 500 puntos pero cuando has destrozado una pareja porque dice que yo me quiero hacer famoso...".

El abogado no comprende que la que hasta hace unos días era su pareja se haya molestado tras hacerse "famoso" por defenderla de las acusaciones de racista: "Me he sentido desprotegido porque yo hubiera hecho cualquier cosa por ella. Cualquier persona, de pronto su novio se convierte en una estrella como se está diciendo de mi, yo me sentiría muy orgulloso. No soy ninguna estrella, ni vengo aquí de estrella, ni quiero serlo", añadió, reiterando que atendió a la prensa para defenderla de los ataques, no para hacerse conocido.

Pese al inesperado final de su relación, Diaz-Patón recuerda con cariño sus primeras citas y "el lago bueno" de Ágatha: "Es una mujer muy cariñosa y muy cercana (...) Es muy difícil encontrar una mujer como ella, yo sé que la voy a echar mucho de menos. Cuando empecé a salir con ella me descolocó. Me quedé enamorado (...) Nunca ha ocurrido nada grave entre nosotros. Mataría por ella, pero no ha salido a defenderme.. Yo cuando empecé a salir con Ágatha sabía que iba a acabar o por la puerta grande o en la enfermería y he terminado en la enfermería porque es una tía que vale muchísimo, con mucho poder y potencia, pero yo tampoco soy manco. Como abogado he empezado de cero y tengo un despacho en Madrid a base de tener coraje y tesón".

Además, señaló al entorno de la diseñadora como el culpable del final: "Son amigas y quizás amigos. No hablamos del Chatarrero ni de la Lomana. La que lo sabe, que me estará escuchando, córtate un poquito. Es la que le está diciendo que diga eso", concluyó sin desvelar la identidad de esa o esas personas que habrían malmetido entre ellos.