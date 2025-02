Las 25 rupturas más sonadas de los famosos de los últimos 25 años

4 / 25

Kim Kardashian y Kanye West

Fue una de las rupturas internacionales que más portadas acaparó. La pareja, casada desde 2014 y 4 hijos en común, se divorció en 2021, a petición de Kim, bajo el argumento de diferencias irreconciliables. Fue Kim, en el podcast "On purpose", quién desveló la principal razón por la que terminó su matrimonio:. "Fue muy bonito, pero no puedo ayudar a alguien que no quiere ayuda".