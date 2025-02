Joaquín, la última presa de Claudia Bavel

Gabriela Ostos acudió a nuestro programa el viernes por la mañana y por la noche estuvo Jaime Ostos en De Viernes dando su versión. Mientras, la otra parte del clan, estuvo en MBFWM ya que Jacobo Ostos desfilaba en dicha pasarela.

El viernes por la tarde estuvo en el programa de "Y ahora Sonsoles" una señora llamada Begoña Gutiérrez, muy cercana a Jaime y Mari Ángeles Grajal durante años, donde afirmó que el torero Jaime Ostos había sido infiel a Grajal, que poco antes de morir había estado en el notario, y que estaba harto de Jacobo y de Grajal. Horas más tarde Jacobo se mostró más rotundo anunciando que "se tomarán las medidas legales oportunas" ya que él de leyes entiende "un poquito, porque soy licenciado en Derecho". A Begoña se le veía con ganas de hablar, el tema es saber si tiene pruebas o no.

El patio Only Fans está más revuelto que nunca, en esta ocasión porque se han filtrado unos mensajes entre Claudia Bavel, que se pone en contacto con Joaquín, ex jugador del Betis, mandándole una fotografía mientras que él le responde de forma "cariñosa" y que le deja en evidencia: "Me he quedado anonadado, me tendré que tocar por tu culpa". ¿Esto ya es constitutivo de delito matrimonial y ponerle a dormir en el sofá una temporada?. A ver cómo se lo toma la mujer de Joaquín, Susana Saborido, que es de armas tomar…

Aunque José Manuel Díaz-Patón quería hacerse famoso y no sabía cómo, podemos decir que ya lo ha conseguido porque se ha convertido en el gran fenómeno mediático de la temporada. Estuvo en De viernes donde contó que está enfadado. "Soy una persona que no lloro nunca pero cuando has destrozado una pareja porque dice que yo me quiero hacer famoso…" Patón se emocionó varias veces durante la entrevista incluso comentaron que lloró entre bambalinas.

Antonio David no va a ir a la cárcel ya que ha sido absuelto de los delitos de estafa procesal e insolvencia punible por los que Rocío Carrasco le demandó. La justicia le ha dado la razón por enésima vez.

​También han roto Jessica Bueno y Luitingo después de casi un año de relación. Jessica, que lo pasó muy mal después de su separación de Jota Peleteiro, ha anunciado su separación mediante un comunicado en Instagram.