Jesús Calleja ha vivido un adiestramiento exhaustivo para lanzarse al espacio. El aventurero y presentador será el tercer español en viajar traspasar la estratosfera en apenas unas horas. Una vez que la nave despegue y alcance los 105 kilómetros de altura, volverá a pisar la Tierra, experimentando multitud de sensaciones.

El periodista se encuentra en Texas cerca de las instalaciones de Blue Origin, la empresa espacial de Jeff Bezos que alberga la plataforma de lanzamiento. Antes de la nueva aventura, Calleja se ha despedido de sus familiares y amigos, entre ellos, su hijo adoptivo, Ganesh Man Lama. "No sabía que iba a ser tan duro", relata sobre la despedida, y es que padre e hijo se fundieron en un emotivo abrazo durante unos segundos. "No me hagas esto, que yo bajo bien, de verdad", decía Calleja entre lágrimas. "Estamos muy nerviosos todos", confesó.

Calleja conoció a un Ganesh de 7 años en las calles de Nepal, a su corta edad era un guía local con la intención de ganar algo de dinero. Sin embargo, tiempo más tarde, sus caminos se volvieron a encontrar en el hospicio de una perrera, aquí el pequeño tenía 13 años. "Esta vez no te voy a soltar", le prometió Jesús.

Finalmente, Calleja y Ganesh se convirtieron en padre e hijo adoptivo. "Es padre, mi hermano, mi amigo, todo, es todo para mi", confiesa. El nepalí pudo salvarse de la tuberculosis que le estaba empezando a afectar al celebro gracias a la ayuda que le prestó el presentador en España. También cursó sus estudios y heredó la afición por la aventura, convirtiéndose en la mano derecha de los programas de Jesús.

Ahora Ganesh está casado, tiene un hijo y sus padres, su hermana y su mejor amigo también viven en España.