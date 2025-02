Chris Pratt y Millie Bobby Brown han presentado este jueves en Madrid su nueva película, Estado eléctrico, donde han acudido multitud de rostros conocidos. La pareja de actores ha protagonizado un surrealista momento cuando un reportero les ha pedido que den un consejo a Terelu Campos, quien va a debutar en el teatro con la otra Santa Lola, producida por su amiga Lara Dibildos.

La actriz de Stranger Things ha recomendado a la hija de María Teresa Campos "no hacer caso a las críticas": "No las leas, quédate con lo positivo. No necesitas leer lo que otras personas dicen porque tú escribes tu propio libro, es tu viaje".

Por su parte, Chris hizo hincapié en que lo importante es "trabajar duro, estudiar películas que ya se han hecho, encontrar actores que realmente te gustan, creer en ti mismo y tener la piel gruesa. Nunca hagas caso a un 'no' como respuesta, sigue luchando".

La pareja de actores acudía al estreno de su película en España, donde explicaron que se han divertido mucho trabajando juntos y, además, desvelaba que han forjado una amistad que continuará "toda la vida".

Así es Santa Lola, la obra de Terelu Campos

Se levanta el telón y nos encontramos un lugar totalmente blanco y aséptico donde un hombre teclea en su máquina de escribir. Aparece una mujer con una resaca enorme y el rimmel corrido. No sabe dónde está, está totalmente desorientada. Lo que ella no sabe es que acaba de matarse en su despedida de soltera está en las puertas del cielo junto a San Pedro. Así es Santa Lola, "una comedia divertidísima, con un ritmo endiablado" que no dejará indiferente al espectado y que además, supone el estreno sobre las tablas de la hija de María Teresa Campos.