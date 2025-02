Inesperado reencuentro de Ágatha y Luismi Rodríguez tras la ruptura con Díaz-Patón

Esta semana se ha producido el esperado encuentro entre Agatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez, el chatarrero. Así lo han contado en exclusiva este viernes durante la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico en la que han participado Federico Jiménez Losantos y Verónica Caso junto a los colaboradores habituales Beatriz Cortázar, Daniel Carande y Emilia Landaluce.

Según ha contado Cortázar, este encuentro entre la diseñadora y el empresario se produjo en el cumpleaños del restaurador y amigo de ambos, Arturo Fernández, y llega apenas unos días después de la ruptura con José Manuel Díaz Patón: "Agatha apareció con una amiga y Luismi apareció sin ninguna amiga", ha bromeado la periodista sobre este encuentro que según han contado a Jiménez Losantos "duró poco más de un minuto y medio".

"Es verdad que coincidieron, se vieron y estuvieron charlando", ha narrado Cortázar, aclarando que abandonaron la fiesta por separado: "Luismi me confirmó que cada uno se fue a su casa por separado. Bueno, él no se fue a su casa, se fue a otro sitio, cuyo nombre no voy a decir, a tomarse algo con unas amigas, varias además".

Aunque la expareja tiene una estupenda relación, parece que la ruptura con Díaz-Patón, no va a despertar en ellos de nuevo el amor: "Sabe perfectamente como es Luismi y Ágatha sabe que no va a cambiar. Podrán coincidir pero poco más. De hecho él me dijo que tiene más de 30 amigas para ir a los toros, no va a repetir".