Francisco Rivera y Lourdes Montes presentan a su hijo pequeño (exclusiva mediante)

Francisco Rivera (Fran es sólo para sus amigos) y Lourdes Montes ocupan la portada a página completa de Hola en una exclusiva realizada para presentar al mundo al pequeño Nicolás, su tercer hijo. Él, que tanto reniega de la prensa del corazón (Francisco Rivera es el ejemplo de que todo vale: ha criticado a los medios rosas pero ha trabajado en programas rosas, posiblemente ha tenido acciones en agencias de noticias rosas, ha vendido otros momentos importantes de su vida como su boda e incluso participó en la despixelización de su hija Cayetana creo que con el enfado de su madre, Eugenia Martínez de Irujo. Y aquí está, contando los pormenores de su vida íntima, una vez más.

Primero habla la madre. La entrevista a Lourdes es más propia de una publicación tipo "Mi bebé" o "Crecer feliz". A lo largo de una veintena de preguntas explica cómo fue su parto, confiesa que estaba más asustada que en los anteriores, desvela cómo ha cambiado su rutina, se jacta de ser más madura ahora que con sus otros dos hijos o cuenta que fue Cayetana, la hija mayor de Fran, la que se quedó con sus hermanos cuando ellos se fueron al paritorio. Si llora más o menos o que es muy glotón pero no le da de comer a demanda.

Del padre, Francisco, dice que "se ha volcado mucho con los mayores y es un diez. El bebé es para mí". "Le repito constantemente la suerte que tienen de tenerle". De Cayetana todo son parabienes: "Es una hermana superamorosa que está muy pendiente siempre de ellos. Les lleva a un montón de sitios, les hace planes divertidos". En su turno, el torero explica que llevaban cinco años buscando a este bebé, pero que él tiene un testículo abierto debido a una cornada. "Me aconsejaban operarme para que aumentaran las probabilidades pero lo fui dejando y ya no habíamos dado por imposible". Más intimidad, imposible. "Ahora soy papuchi".

"Lourdes es el regalo que me ha hecho Dios", añade. "La llegada de Nicolás es la personificación de nuestro amor". El diestro ya retirado fue padre por primera vez hace 25 años y reconoce que ya no es el mismo. "He aprendido de los errores. Pero tengo claro que Cayetana, mi hija mayor, se ha convertido en una mujer maravillosa cuando tenía todas las papeletas para ser la más tonta del mundo". Luego aclara que es porque no es ser fácil ser hija de quien es.

El resto es la explicación de lo que supone para él ser padre a los 51. Francisco ha nacido para ser padre y dedicarse a sus hijos, a tenor de lo que leemos, y recuerda a sus propios progenitores con cariño. No hay preguntas sobre sus tres hermanos, con los que apenas mantiene relación, y explica su ausencia en la despedida de los ruedos sevillanos de Cayetano Rivera con la excusa de que tuvo que llevar al bebé protagonista de este reportaje al hospital.

Isabel Preysler sale de su aislamiento por primera vez desde que murió Vargas Llosa

Semana publica las primeras fotos de Isabel Preysler realizadas desde que, exactamente hace un mes, falleciera Mario Vargas Llosa. Isabel ha optado por permanecer en silencio durante todo este tiempo para evitar comentarios. Y lo ha conseguido. La filipina ha viajado a Washington con su hija Tamara Falcó para asistir a la graduación de Alejandro, su primer nieto. El hijo de Chabeli Iglesias y Christian Altaba ha terminado sus estudios de Derecho en la American University.

En las imágenes, tomadas el 10 de mayor en el aeropuerto, vemos a Isabel y a Tamara empujando sus voluminosas maletas y esperando a ser recogidas en la terminal.

Casualmente, Morgana Vargas Llosa acaba de publicar en Instagram un vídeo grabado en Córdoba en la que vemos al premio Nobel celebrando su cumpleaños con Joaquín Sabina. Se grabó en 2019 y Preysler no está entre los comensales, a pesar de que por entonces su relación con el escritor era estable. Aunque siempre cabe la posibilidad, muy remota, de que estuviera grabando.

Mar Flores marca distancias con el clan Campos

Diez Minutos dedica su portada a Mar Flores con una fotografía que no va a gustar mucho a la modelo. Ya es difícil que salga desfavorecida pero lo han conseguido. Se trata de una imagen tomada en Menorca, isla a la que Mar acudió para participar en el evento ecuestre "Hats and Horses". La etiqueta obligaba a llevar sombrero y allá que fue la modelo con su pamela y su vestido amarillo de volantes.

Asegura Diez Minutos que Mar Flores podría "estar ilusionada de nuevo" porque llegó a la isla acompañada de un joven al que no llevó a la celebración. "Él" prefirió quedarse en el hotel esperándola. Mar no se quedó a los postres y volvió con este misterioso señor en cuanto pudo. Según la revista, a Mar no le han sentado muy bien las declaraciones de Terelu hace dos semanas asegurando que se iba a ver con ella pronto. La modelo ahora es empresaria y quiere separarse del circuito mediático. Por eso, ha decidido "alejarse del clan Campos para seguir su camino".

Miguel Abellán y Olga Casado redecoran su hogar

Aunque el torero se empeña en negar su relación con la novillera, todo el mundo asegura que mantienen una relación estable que, según Diez Minutos empezó hace ya tres años. Esta revista publica varias fotos de la pareja saliendo de una tienda de decoración en la que compraron varios objetos para decorar la casa que, al parecer, comparten en Navalcarnero.

Abellán fue cesado de su puesto en la Comunidad de Madrid recientemente para, según él, dedicarse a ayudar a Olga en su carrera. Él tiene 46 años y ella 22.

Fiestón en el Guadalquivir del magnate mexicano Ricardo Salinas a bordo de su yate

Semana publica varias fotografías de algunos de los asistentes a la fiesta que ha celebrado en plena feria de Sevilla el magnate Ricardo Salinas a bordo de su impresionante yate, atracado en el río Guadalquivir. El mexicano, de 70 años, posee una fortuna valorada en 10.500 millones de dólares. Es la tercer fortuna de México y sus negocios beben de las telecomunicaciones, los medios de comunicación y las finanzas.

Entre los invitados su barco Lady Moura estaba el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, un habitual de todo sarao que se precie junto a su mujer, Elena Hormigos. También Nuria González, viuda de Fefé, Nieves Álvarez con su pareja, Bill Saad, o la hija del cantante Luis Miguel, Michelle Salas.

Cóctel de noticias

Jordi González explica en Semana que ha estado a punto de morir. El presentador es portada del número de este miércoles que, por fin, puede decir que se está recuperando. Tras cinco meses de ausencia, ahora sabemos que ha estado ingresado en Colombia debido a una bacteria que le mantuvo en coma en la UCI durante tres semanas.

Último adiós a Alfonso de Borbón y Escasany. El primo de Juan Carlos I ha sido despedido por su esposa, Marisa de Borbón Yordi, y por sus hijos, además de su nuera, Eugenia Silva.

Sofía Mazagatos, feliz en la comunión de su hija Sofía. La que fuera Miss España ha logrado su sueño: crear una familia con el empresario de la noche Tito Pajares. Tienen dos niñas y la menor nacida hace 17 meses, Amanda, se ha convertido en la alegría de la familia. Sofía, de 50 años, perdió un bebé en el octavo mes de embarazo. La llegada de la pequeña devolvió la felicidad a la modelo.

Paula Ordovás posa en Hola con su bebé y adelanta el contenido del libro en el que ha narrado los abusos que sufrió en su infancia, cuando solo tenía 4 años. La influencer, que contó en exclusiva a Libertad Digital lo difícil que lo pasó durante su niñez, ha sido madre y se declara feliz. Paula confiesa que debido a este trauma tenía un rechazo absoluto por ser madre. Con la suya ni siquiera se habla.