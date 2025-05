Melody no se va a posicionar políticamente en su rueda de prensa

La Crónica Rosa ha comenzado con la noticia del fallecimiento de Monseñor Serafín Sedano, que durante años ha sido el capellán de la Casa de S. M. el Rey y de la Familia Real, y quién seguía celebrando la misa en la Zarzuela todos los domingos.

Continuando con la Familia Real, la infanta Sofía estará acompañada por los Reyes el día de su graduación en la que culmina su paso por el UWC Atlantic College de Gales, donde ha cursado durante dos años el Bachillerato Internacional. Este sábado 24 celebrará su graduación en un acto familiar que se emitirá por Youtube y en el que se celebrarán diferentes eventos y un almuerzo, y donde la infanta recibirá un diploma. Aunque se trata de un evento de carácter privado, se proporcionará alguna foto debido al interés que suscita el acto "en la medida de lo posible". Una graduación en la que no estará la princesa Leonor, que ese día parte desde la República Dominicana a Nueva York, como parte de su viaje final a bordo del Juan Sebastián de Elcano.

Melody realizará su rueda de prensa el lunes en RTVE, lo cual ya dice mucho de lo que va a poder decir o no. Melody no se va a posicionar políticamente y no va a quejarse de cómo se ha sentido con los condicionantes que han desembocado en su derrota. Desde su entorno nos dicen que "Melody es educada, trabajadora y poco dada a la queja. Y además nunca se ha metido en política. Ella es artista. Y sabe que en España pronunciarse políticamente puede cerrar la puerta a contrataciones futuras". La rueda de prensa de Melody del día 26 será su último compromiso con RTVE, algo que, muchos de los que acompañan a la cantante, están deseando.

Según Semana, Isabel Pantoja ha perdido el favor de Celeste, su leal escudera, inseparable colaboradora y confidente durante años. "Su última amiga verdadera", según dice la revista. La revista asegura que Celeste se ha sometido a una delicada intervención quirúrgica que la ha tenido meses postrada. La decepción de Celeste ha sido que "Ni Isabel ni su hermano Agustín se han puesto en contacto con ella, a pesar de conocer su delicado estado de salud".

Rafa Camino confirma que tuvo un rollete con Terelu Campos. Como recordaron ayer en Tardear, fue en 1996 cuando Rafa y Terelu fueron cazados en una discoteca y ella dijo entonces que eran amigos. Ahora Rafa confirma que tuvieron un "rollete muy bonito", "una amistad muy bonita y lo pasamos muy bien".