Influencer y cantante: así es Claudia Ula, la hija de Raquel Revuelta que se casa este verano

5 / 8

A sus 28 años, Claudia Ula es experta en marketing, tiene su propia empresa de comunicación, trabaja como relaciones públicas para una empresa hotelera de Madrid con sedes en España y Portugal, y compagina su trabajo con su actividad como influencer. No obstante, no renuncia a su sueño de triunfar en el mundo de la música, su gran pasión, de hecho, participó en el programa La Voz, de Antena 3, consiguiendo que tanto Melendi como Manuel Carrasco pelearan por llevársela a su equipo. No ganó, pero demostró su voz prodigiosa.