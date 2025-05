Lolita dedica un emotivo mensaje a su hermano Antonio Flores en el 30 aniversario de su muerte

Hace treinta años de la muerte de Antonio Flores. El 30 de mayo de 1995 el compositor e intérprete reconocido por su rebeldía perteneciente a una de las familias de artistas más emblemáticas y queridas de España, fallecía a los 33 años.

Tan solo dos semanas después de la muerte de Lola, ‘La Faraona’, perdía la vida su hijo Antonio Flores. El impacto por el fallecimiento de su madre fue devastador, le apartó de todo y le sumió en una profunda depresión que le afectó a su estado anímico y físico debido a la conexión emocional que mantenía con su progenitora. Aunque algunas fuentes han sugerido que pudo haber fallecido por un infarto, la versión más oficial según informes es que su muerte fue consecuencia de una sobredosis accidental de barbitúricos y alcohol.

Antonio se encontraba en un periodo de renacimiento artístico, era un ídolo de masas y tenía un futuro prometedor tras su último exitoso disco, Cosas mías (1994), con canciones como "Alba" y "Siete vidas".

Lolita ha recordado a su hermano en este día tan especial, mostrando su amor y su recuerdo. "Que puedo decirte que no te haya dicho en sueños, que no te diga cada vez que te veo en la naturaleza", comienza la artista recordando a su hermano. "Antonio que me falta por decirte, seguro que aún me quedan cosas que se me ocurrirían para decirte, para reírnos, para llorar y para escribir canciones", escribe en un post de fotos que recogen momentos especiales en familia. "La espina la tengo yo clavada desde hace 30 años y la tendré hasta que me muera, el mejor el mas bueno el más guapo el más generoso, tu mi hermano te quiero", acompaña al texto la canción ‘Una Espina’ de Flores.

Flores para Antonio

Este año, en el que se cumplen 30 años de su adiós, su hija Alba que tenía tan solo 8 años cuando falleció su padre, ha querido rendir homenaje a la memoria de Flores con un documental íntimo y familiar ‘Flores para Antonio’ que incluye material inédito como vídeos caseros, fotografías, grabaciones y testimonios de familiares y amigos cercanos, entre ellos Joaquín Sabina, Ariel Rot, Antonio Carmona, y sus tías Lolita y Rosario Flores.

La película, descrita por Alba como "una ofrenda de amor a Antonio Flores y a su público", se estrenará en cines y posteriormente estará disponible en Movistar Plus+ .