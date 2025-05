María Patiño amenaza con hablar tras el recorte a 'La familia de la tele': "La verdad será contada"

Después de un mes de agonía por los bajos datos de audiencia, viendo con sus tardes se hunden estrepitosamente, RTVE ha decidido recortar la duración de La familia de la tele, como previo a su cancelación definitiva. Así lo ha anunciado el ente público mediante un comunicado en que anuncian movimientos en la parrilla a partir del próximo 2 de junio.

Hasta ahora el programa producido por La Osa, propiedad de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, se ha estado emitiendo en bloques separados por las ficciones de la sobremesa, Valle Salvaje y La promesa, con un primera tramo centrado en el mundo del corazón y presentado por María Patiño y una segunda parte de actualidad y sucesos, capitaneada por Inés Hernand y Aitor Albizua. A partir del próximo lunes desaparecerá el segundo bloque y su primer bloque reducirá su duración media hora para quedarse en una hora y diez minutos. Es decir, el programa pasa de durar casi cuatro horas a durar poco más de una hora.

Para evitar seguir perdiendo espectadores en sus series, pues ya habían comenzado a sufrir el mal rendimiento del programa de María Patiño y compañía, se adelanta el comienzo de las mismas: Valle Salvaje (17:00) y La Promesa (17:50). Después, se ofrecerá un pequeño espacio titulado El club de la promesa, donde seguidores de la telenovela analizarán el capítulo, pero no tendrá presentadores ni colaboradores, serán reportajes realizados por la productora de La Osa, y servirá como gancho para que los fans de la telenovela no cambien de canal, como venía ocurriendo estas semanas en las que la curva descendente era realmente preocupante.

Después regresa a la parrilla de la pública el concurso El cazador Stars, presentado por Gorka Rodríguez, y que fue retirado en el mes de abril por la llegada de La familia de la tele. Dará comienzo a las 19:15 de la tarde y se prolongará hasta las 20:20, cuando dará comienzo el magacine Aquí en la Tierra, otro de los grandes damnificados por las pobres audiencias del programa de Belén Esteban. El programa presentador por Jacob Petrus adelanta su horario y duplica su duración para ganar protagonismo en las tardes de la primera cadena, donde ya cumple 11 años en antena.

Solo un día antes de anunciar estos cambios, el presidente de la Corporación José Pablo López había pedido "paciencia" con La familia de la tele y puso como ejemplo el programa Mañaneros, hace dos años y medio, que comenzó con audiencias pobres y que actualmente ha llegado a liderar las mañanas: "Estamos construyendo el canal para la mayoría social que queremos", dijo, apenas unas horas antes de cancelar la segunda parte del magacine de las tardes.

Así, el magacín del equipo de Sálvame afronta unos días muy complicados en las tardes de La 1, en la franja más complicada de la tarde y con una cancelación casi asegurada.

María Patiño, indignada

Una de las primeras en pronunciarse sobre este recorte de duración ha sido una de sus presentadoras, María Patiño, quien a través de su cuenta oficial de X ha contestado al mensaje de un usuario que señalaba el "acoso mediático", al que se habría enfrentado el programa desde su inicios: "Nunca he visto tanto acoso mediático ( desde sectores "moderados") hacia La Familia de la Tele. Retrasos ajenos, hate en redes, ataques desde la pública… No se les ha dejado respirar. No se les ha dejado ser ellos mismos", dice este seguidor del programa de La Osa, al que se ha olvidado comentar las pobres audiencias que lleva cosechando el programa desde su estreno.

Citando este tuit, María Patiño ha ‘amenazado’ con hablar en un futuro y contar la verdad sobre lo que se está viviendo en los pasillos de RTVE: "No hay excusas, la realidad será contada. El fracaso te da la oportunidad para saber que hay que empezar de nuevo. Oportunidad que no todos tienen", ha escrito la presentadora, dando por hecho que le programa terminará en los próximos días.

Otro seguidor aseguraba que el ente público "no les ha dejado ser ellos mismos" y ese ha sido uno de los motivos de su fracaso: "No les han dejado ser ustedes mismos. Les han metido con calzador en el segundo acto secciones que no interesaban, el programa partido por dos, cuando lo divertido ocurría en el acto uno y el entreacto. Ojalá el lunes hagan lo que saben hacer: de la necesidad la virtud", a lo que Patiño ha respondido: "No hay excusas. Pero hay una ventana".

