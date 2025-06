La mano negra que persigue a Bárbara Rey y sus memorias

Este jueves se publica Yo, Bárbara, las memorias de Bárbara Rey donde que se sincera sin filtros sobre los episodios y los amores que han marcado su vida, como el domador Ángel Cristo, el torero Paquirri o el actor Alain Delon, además de su guerra familiar contra su hijo Ángel Cristo Jr., o su relación con el rey Juan Carlos.

El libro iba a ser presentado en Casa de América pero en el último momento hubo un cambio al Hotel Intercontinental. "Según Bárbara, como siempre, ‘algo pasa conmigo’. Alguien decidió recibir una llamada de última hora y decir ‘Bárbara Rey no puede presentar un libro en la Casa de América porque es un sitio muy serio y aquí no puede estar Bárbara Rey", relató Beatriz Cortázar en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico. "Le han hecho una auténtica cobra o un bloqueo. Resulta que puede estar Fidel Castro y no Bárbara Rey. Así se escribe la historia", añadió.

¿Estamos ante una mano negra? "Algo hay porque tenía Plaza & Janés el sitio reservado, que esto no se hace de un día para otro y de repente, hace seis días le dicen que no, que no va a ser. No sé si será una mano negra o muchas manos grises pero esto no suele ser normal", dijo la colaboradora. La excusa oficial, según Isabel González, era una "cuestión de aforo". Lo cierto es que "el efecto Bárbara sigue siendo polémica", mano negra o que "la gente se autocensura" y por decisión propia se toman esas medidas.