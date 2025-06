María Pombo rompe su discreción para enfrentarse a Inés Hernand en redes sociales

No es habitual que María Pombo protagonice enfrentamientos públicos en redes sociales, que siempre se ha caracterizado por su discreción para mantener una imagen amable. Sin embargo, ha decidido romper su saber estar para enfrentarse a Inés Hernand, presentadora de La familia de la tele y también influencer.

Todo comenzó el pasado miércoles en el programa de TVE, donde Hernand confesó que María Pombo la tiene bloqueada en redes sociales y la ignoró en la última edición de los Premios Forbes. A pesar de no tenerla en alta estima, Inés era la encargada de entregar a María el premio a ‘Influencer del año’, algo que, según reconoció, hizo por dinero. Al subirse al escenario, Pombo hizo como si la presentadora "fuera transparente" y no le dirigió la palabra en ningún momento ni la miró a los ojos.

El malestar viene de lejos, cuando Hernand se rio de un sketch de la cómica Victoria Martín en el que imitaba a Pombo con frases como "cada vez que digo ‘España’ me da una descarga en el choc**". Inés reconoció en su programa que María "convive con un modelo familiar con el que yo no concilio" y no tiene "nada en contra de ella" pero le afeó haberle negado el saludo en la entrega de premios.

Sin embargo, María Pombo decidió defenderse y aclarar por qué bloqueó a Inés. "Lo que no puede ser es que la gente tenga la ‘valentía’ de mofarse de una persona simplemente por pensar diferente y que luego pretendan que se les dé la mano en público para la foto", comenzó. Lo siento pero no va a pasar ni en unos premios con cámaras delante ni en la calle a solas. La clase no es poner buena cara en un evento porque te pagan y luego faltar de todas las maneras posibles, la clase es respetar y no meterse donde a una no la llaman", sentenció.

Tras las palabras de María, Inés decidió contestar. "Por matizar: a lo que llamas ‘valentía’ es a reírme de un sketch de humor que hicieron parodiando tu lifestyle como personaje público, al igual que nos hemos reído con La hora chanante y Joaquín Reyes imitando a Madonna o a Kasparov. (...) Jamás he faltado de todas las maneras posibles como dices, es más, no he faltado de ninguna de las formas, manteniendo cordialidad, porque para mí es la base de la convivencia. Me paguen o no, seguiré ofreciéndote una mirada o una sonrisa amable porque la vida es muy larga, aunque para ti resulte transparente", sentenció.