Así es Quintos de Mora, el escondite de Pedro Sánchez tras el escándalo Cerdán

El Coto Nacional de Quintos de Mora es una finca que ocupa casi siete mil hectáreas dentro del término municipal de Los Yébenes, en Toledo. Fue adquirida por el Estado en 1942 y es una de las fincas públicas más extensas del país, además de ser un enclave de gran valor ecológico y rica en biodiversidad.

Situada a 150 kilómetros de Madrid, esta finca ha sido protagonista de la vida política de nuestro país para muchos presidentes del Gobierno, desde Felipe González hasta Pedro Sánchez, quien no ha dudado en recluirse en esta propiedad durante este fin de semana después de la tormenta política protagonizada por Santos Cerdán. Sánchez habría llegado a Quintos de Mora en un helicóptero del Ejército del Aire, a pesar de que la finca se encuentra a menos de dos horas de Madrid. Allí fue recibido por la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón. No se sabe si en este fin de semana le ha acompañado su mujer, Begoña Gómez -a quién no hemos vuelto a ver en público desde que apareció con muletas y tacones en la graduación de su hija pequeña, Ainhoa- aunque sí que está acompañado de un reducido grupo de personas de su confianza.

No es la primera vez que Pedro Sánchez utiliza Quintos de Mora como refugio. En 2018 organizó una reunión tipo "retiro" con su equipo de ministros de PSOE y Unidas Podemos para diseñar su estrategia de gobierno, algo que repitió en 2024. En 2022 recibió al Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg. Asimismo, decidió pasar las Navidades de 2021 junto a su familia.

El gobierno, en Quintos de Mora

La finca cuenta con una casa equipada con todas las comodidades: salones preparados para poder mantener reuniones, piscina, amplias terrazas con vistas al campo y helipuerto. Sus paredes están decoradas con trofeos de caza. Cuenta, además, con seguridad permanente, y acceso restringido.

Los visitantes ilustres de Quinto de Mora

Esta finca ha sido la sede para encuentros informales con mandatarios internacionales, que acudieron para mantener encuentros al más alto nivel, aunque también la han visitado a nivel personal, como hizo José María Aznar con el primer ministro Tony Blair. Aznar también recibió en Quintos de Mora a George W. Bush en 2001, al presidente de Francia Jacques Chirac o al primer ministro marroquí Driss Jettou.

José Luis Rodríguez Zapatero también usó esta propiedad durante los años que estuvo en el poder, e invitó al presidente brasileño Lula da Silva.

