Anaís y Andrea: las amigas de Ábalos tiran de la manta

Jessica, Claudia, Nicole, Andrea, Anáis… la lista de amigas de José Luis Ábalos es larga y algunas de ellas no dudan en hablar en los medios de comunicación. La primera ha sido Andrea de la Torre, que ha hecho declaraciones exclusivas a Telemadrid donde confesó haber mantenido una relación sentimental de 4 años con Ábalos: "era muy bueno conmigo, me trataba muy bien y me dejaba viajar sola"... Unas declaraciones donde se la ve herida, muy delgada y afectada emocionalmente porque estaba enamorada.

También ha hablado Anais, la amiga de Ábalos que se dedica al contenido para adultos y conocida como Letizia HIlton, que ha hablado en "Tardear" y ha contado cómo vivió el día del registro de la UCO, asegurando que se siente "utilizada por parte del disco duro, por toda esta situación y tampoco me esperaba que me metiera en este jaleo y me viniera todo de golpe".

La boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, es, probablemente la más esperada del año. Las celebraciones del enlace comenzaron ayer jueves con una fiesta de bienvenida a sus invitados con una fiesta celebrada en la Madonna dell'Orto, en pleno corazón de Venecia. Entre los invitados,han estado Kendall y Kylie Jenner, los actores Orlando Bloom y Leonardo diCaprio, Ivanka Trump,el chef español José Andrés, incluso la reina Rania de Jordania.

Alejandra Rubio emite un (larguísimo) comunicado urgente tras su visita a la cárcel de Turín con Carlo Costanzia para felicitar a Pietro Costanzia por su cumpleaños.

El presentador del programa, Joaquín Prat, le llamó la atención: "A ver si ya de una vez te ubicas", ante lo que Alejandra emitió un comunicado en sus historias de Instagram: "A veces me siento tremendamente incomprendida, puede ser que sea mi culpa en gran parte. Entiendo que a mucha gente le sorprenda, que le moleste o que le inquiete ver ciertas cosas o que simplemente sea un reproche porque ‘yo no vendo mi vida’ y lo sigo demostrando. Yo no he vendido esta situación, no he ganado dinero y mucho menos hago exclusivas hablando de cosas como esta (ni de ninguna a excepción de la noticia de mi embarazo)".

Nuria González sería la gran beneficiada de la herencia de Fernando Fernández-Tapias, tal y como se contó en Y Ahora Sonsoles.

Cabe recordar que sus cinco hijos mayores fueron desheredados por presunto maltrato psicológico, al parecer por graves maltratos e insultos a él y a Nuria. Ahora han impugnado el testamento. Cada uno impugna por separado y no todos han tomado medidas, apuntando a la falta de lucidez de su padre al firmar el testamento y la falta de pruebas de maltrato real.