José Antonio Avilés reaparece tras abandonar la televisión: así es su nueva vida

José Antonio Avilés fue uno de los colaboradores más polémicos de Telecinco, conocido por sus enfrentamientos públicos con compañeros y una larga lista de mentiras para escalar en la profesión. Hace un año se despidió del medio que le catapultó a la fama y le dio amigos, pero también muchos enemigos. "Todo tiene un principio y un final y hoy me toca cerrar una etapa maravilloso. Hoy me despido de Así es la vida...", escribió en julio de 2024 en su perfil de Instagram.

"Hace un año y, después de haber finalizado una etapa profesional muy bonita pero con un futuro a la vista bastante incierto, se me presentó un nuevo reto profesional: un programa de televisión nuevo en el que me ofrecieron la posibilidad de seguir haciendo lo que me apasiona, que es trabajar en medios de comunicación", confesó.

Un año después Avilés ha vuelto a publicar en redes sociales para alegría de sus seguidores, que además de felicitarle por su cambio físico, se preguntan dónde ha estado todo este tiempo. En la actualidad vive en Córdoba, su ciudad natal, y está centrado en su faceta emprendedora. Según ha trascendido, es propietario de una heladería situada en el corazón de la ciudad donde además de helados, se sirven cafés, zumos naturales y bebidas frías.

Atrás queda trabajo como tertuliano en programas de actualidad rosa. Su paso por Supervivientes supuso un antes y un después en su carrera, ya que se conoció que no tenía la carrera de Periodismo y además se había inventado la muerte de su abuela. Sálvame y Así es la vida le dieron la oportunidad de seguir trabajando, pero el declive ya era un hecho.

Sus problemas de salud también le obligaron a bajar el ritmo. En 2022 sufrió un micro ictus y además padece la enfermedad de Crohn, una enfermedad digestiva por la que está obligado a cuidar su alimentación y controlar el peso. "Cuando mi cuerpo llega a un peso, mi hígado no metaboliza de la misma forma que si metaboliza cuando tengo otro peso. Tengo el hígado graso y cuando rebaso los 90-91 kilos mi cuerpo empieza a engordar y engordar. Mi metabolismo se ralentiza y lo que a ti te engorda un bollito, a mí me engorda tres veces", explicó entonces en televisión.