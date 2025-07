La ruptura de Escassi y Sheila Casas: ¿Infidelidad, presión familiar o estrategia para seguir en TV?

Álvaro Muñoz Escassi comunicó el viernes su ruptura con Sheila Casas mediante un mensaje de Instagram que anunciaba el fin de su noviazgo. Además, lo ha hecho con un mensaje copiado a Tini Stoessel en una entrevista que concedió a la Cadena Ser hace tres años, cuando acababa de romper con Sebastián Yatra. ¿Cómo habrá encontrado Escassi este mensaje?

"El tiempo lo cura todo, hay amores que se olvidan y amores que duran para toda la vida. Y claro que hay amores que te marcan para toda la vida. Personas que tenían que pasar en ese momento, para quizás no quedarse toda la vida, pero pasar por un momento y enseñarte algo, y seguir cada uno su camino. Y aceptar eso a veces es doloroso, porque uno tiende a querer como ufff... Cuesta soltar muchas veces a una persona que te hizo feliz, que te hizo reír, que te hizo sentir. Es como que soltar es muy difícil y más cuando hay amor. Pero entender que a veces, es simplemente por un momento, y ya... Eso es también la magia que tiene la vida".

Ese mismo viernes pisaba el plató de AR para hacer su colaboración semanal y no decía ni mú de lo que estaba por llegar, es más, habló una vez más de su posible boda dando largas, como es habitual en él: "Se lo he pedido como 30 veces. No hay boda porque ella no quiere".

Sobre los motivos de la ruptura se comenta que no hay infidelidad. Escassi habló con Ane Igartiburu comentando que "Me he portado bien, no me ha dado tiempo a portarme mal. Quiero dejar claro que es absolutamente falso que nuestra relación haya terminado por una infidelidad. No ha existido tal cosa por parte de ninguno de los dos". Incluso la propia Sheila aseguró que la ruptura no se debe a terceras personas, aunque parece ser que sí hubo una discusión muy fuerte en la que ha habido gritos y en las que habría testigos.

Por su parte, Valeri fue ayer a Fiesta para arremeter básicamente contra Escassi, asegurando que ha dejado la prostitución y amenaza con destapar la "mucha" información que dice tener de Escassi. Para ella, la relación entre Escassi y Sheila siempre ha sido "una payasada" e ironiza cuando dice que "el nidito de amor se terminó".

Siete mil quinientas personas corearon este sábado los mejores éxitos de Miguel Bosé en el Icónica Santa Lucía Fest, en una noche en la que al final sobraron los abanicos. El propio cantante presumió de haber llevado algo de fresco a la capital andaluza, que en los últimos días ha sufrido una de las peores olas de calor que se recuerdan. El público de Bosé se mostró totalmente entregado, y eso que en el aire sobrevolaba una única pregunta: si es realmente su voz. Sea como fuere, lo resuelve con la maestría de los que llevan toda la vida en esto y donde destacó el homenaje que le hizo a su madre, Lucía.

Entre los asistentes estuvieron Charo Vega, Miguel Lago, Paz Padilla, Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, Rafael Amargo y Joaquín Cortés (que no se saludaron), María Barranco o María José Suárez, que contó que Escassi la ha bloqueado.

Aunque algunos amigos han recomendado a Cayetano para que hable, ha preferido que sea su abogado Joaquín Moeckel el que ejerza de portavoz. Asegura que para Cayetano el momento de la detención ha sido una humillación y que todo se ha disparatado al salir a los medios. Asimismo, Moeckel insiste en que no se trata de cuestionar a las fuerzas de seguridad del Estado, sino de analizar con rigor si, en este caso concreto, se actuó con proporcionalidad.