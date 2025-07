Sebastián Yatra desmiente los rumores de relación con Lola Índigo

Sebastián Yatra ha zanjado los rumores que le relacionan sentimentalmente con la cantante Lola Índigo. Tras ser fotografiados juntos en actitud cómplice durante una jornada en barco en Ibiza a finales de junio, el artista colombiano ha asegurado este martes que solo les une una estrecha amistad, descartando cualquier tipo de romance.

El cantante ha hecho estas declaraciones durante la presentación en Madrid de la nueva fragancia Forever Wanted Elixir, de la marca Azzaro, de la que es embajador. Al ser preguntado por su supuesta relación con Lola Índigo, Yatra respondió de forma clara: "Amiga, amiga, amiga, amiga, muy amiga", zanjando así cualquier especulación.

La aparición de ambos en Ibiza coincidió con la celebración del cumpleaños de Aitana, ex pareja del colombiano, quien en ese momento se encontraba en la isla acompañada de su actual pareja, el youtuber Plex. Las imágenes de Yatra junto a Lola Índigo, que compartió edición de Operación Triunfo con Aitana, despertaron algunos comentarios en las redes sociales.

Silencio por parte de Lola Índigo

Mientras Yatra ha abordado abiertamente la pregunta, Lola Índigo ha optado por no hacer declaraciones. En una reciente aparición en Barcelona, donde atendió a sus seguidores, evitó responder a las preguntas sobre su vínculo con el colombiano. Su reacción fue mirar fijamente a la cámara sin confirmar ni desmentir nada, manteniendo así su discreción habitual respecto a su vida privada.

Durante el evento, Yatra también habló sobre su gira actual, Entre Tanta Gente Tour, que comenzó el pasado fin de semana en Murcia. El artista destacó la conexión con el público: "Fue una locura. Es un show muy interactivo con el público, la energía fue brutal", afirmó. El próximo concierto está programado para el 20 de julio en Tenerife, y la gira continuará por varias ciudades españolas durante el verano.

A pesar de su apretada agenda profesional, el colombiano explicó que se encuentra en un buen momento personal: "Estoy feliz. Para mí el trabajo no se siente como trabajo", señaló. También comentó que en agosto aprovechará para descansar, aunque sin dar más detalles sobre sus planes para ese periodo.

Yatra también compartió una vivencia reciente durante un concierto en México, donde no pudo contener las lágrimas tras escuchar la historia personal de un seguidor. "Lloré porque un chico me contó su historia de amor. Ver cómo se abría... fue muy emocionante", relató. El cantante defendió que el llanto no está necesariamente ligado a la tristeza: "Lloro en muchos momentos de mi vida. No tengo que estar triste para llorar".