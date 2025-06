Aitana aclara cómo es la relación con su padre tras la polémica del documental

Aitana Metamorfosis acercó el lado más personal de la artista a sus fans y mostró cómo es el día a día de su frenética vida profesional, donde tiene mucho que decir su progenitor, Cosme Ocaña. En un momento del documental padre e hija hablaban por videollamada durante un viaje de Aitana a Los Ángeles para preparar nueva música y durante la charla quedó clara la exigencia con la cantante. "A ver si vienes con 14 canciones que rompan... Tengo que escuchar una canción que diga: ‘Esto es la rehostia’. De momento no la he escuchado", se le escucha decir, dejando a Aitana algo cortada.

Sobre esta charla han corrido ríos de tinta y comentarios de sus fans, que no ven con buenos ojos que Cosme apriete a su hija para conseguir éxitos musicales. Aquella fue una polémica que Aitana prefirió ignorar, pero ahora que protagoniza la portada de Vogue España, ha aclarado la relación que tiene con su padre. "Yo sufrí mucho con las cosas que le decían. No es para nada como lo ve la gente. Yo soy quien soy y he tirado para delante muchas veces gracias a la confianza que él ha puesto en mí", comienza en declaraciones a la revista.

-Un padre normal: ¿qué tal hija en Los Angeles? ¿Has comido?

-El padre de Aitana: vaya canciones de mierda, queremos HITS que dan dinero. Trabaja y trae hits. Me quedo pasmada, Jesús. pic.twitter.com/ntVdmx2cAQ — Sor Tremenduca (@tremenduca) March 2, 2025

"Para empezar, mis padres nunca jamás me han pedido nada. Esto es algo muy personal e igual mi padre me mata, pero ellos estaban hipotecados todavía cuando yo salí de Operación Triunfo", explicó, confesando que con el dinero que ahorró en los primeros pasos de su carrera se ofreció a pagarles la hipoteca. "Llegue a llamar al banco y todo. Pero mi padre me dijo que bajo ningún concepto, que mi dinero era mío", reveló.

Cosme Ocaña, que tiene formación de contable, trabaja para su hija desde que esta tiene 18 años y lo hacía gratis. "Tanto él como mi madre han tenido problemas de salud en 2021 y 2022. Mi padre sufría del corazón y tuvimos un susto. Entonces, me senté con él y le dije: ‘No puedes llevarlo todo. Todas mis cosas y las de tu trabajo. Me gustaría que te centrases en ser mi business manager’. Porque yo no confío en nadie más que en él con respecto a las cuentas", aseguró.

Ambos se reúnen una vez por semana para poner en común las cuentas de Aitana, aunque ella confía plenamente en él. "Me saca un Excel y me lo muestra todo. No quiere que yo sea una persona inútil. Siempre ha sido muy limpio para ese tipo de cosas. Además, es el único que me sienta y me dice: ‘¿Tú estás loca de la puta cabeza? ¿Cómo te gastas este dinero este mes? Tienes que ahorrar, ser coherente’", apuntó.

Sobre las famosas palabras de su padre, aclaró que entre ellos se entienden a pesar de lo que pueda parecer: "Lo que él estaba intentando es ser el reverso de toda esa gente que todo el rato me dice que todo está bien. Intenta ser la otra cara para que no se me suba. A lo mejor, ahí fue un poco más duro o no usó las palabras adecuadas, pero yo le conozco. Sé a qué se refiere. Tenemos esa forma de hablar él y yo".