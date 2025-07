Guerra abierta entre Gloria Camila y la hermana de Michu

Tras la muerte de Michu el pasado 8 de julio, la guerra familiar por el cuidado de la pequeña Rocío, hija de José Fernando, ha comenzado. La relación de la familia Ortega con la que fuera pareja del hijo de Ortega Cano nunca fue la ideal, pero su fallecimiento ha abierto heridas que parecían cerradas por el bien de la niña de ocho años.

Tamara, hermana de Michu, visitó el programa Tardear el pasado martes y desveló que su intención era que la niña se quedara con su abuela materna si un día faltaba. pero que no perdiera contacto con la familia Ortega. Tanto el extorero como la madre de Michu han expresado su deseo de cuidar a la pequeña Rocío, aunque tendrá que ser un juez el que decida quién tendrá la tutela.

Aunque se ha dicho que Gloria Camila tiene devoción por su sobrina, la versión de Tamara es muy diferente. "Ellos no se han ocupado de decir 'vamos a estar con la niña', 'qué le hace falta', no saben en qué colegio está... Todo ha sido mi hermana, de ellos no ha salido nada. A quien más me refiero es a Gloria Camila", confesó en el programa de Telecinco. Cree que la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano "no ha hecho de tía" y "no necesito que esa tía se ocupe de su sobrina".

Un día después, Gloria Camila acudió al mismo programa para defenderse y anunció que tomará medidas legales porque considera que Tamara pretende ganar dinero a costa de su sobrina, además de calificarla de "sinvergüenza" y "mala". "Voy a emprender acciones legales contra Tamara, por lo tanto me voy a mantener en mi sitio. Ella verá lo que beneficia más a la niña", aseguró.

"Sé mi verdad, no tengo que demostrar nada a nadie (...) Se queja de algo que todavía no ha habido tiempo para que tenga argumentos suficientes", se defendió. "El día que le mandé un mensaje ella estaba en Santa Justa cogiendo un tren para venir aquí. No recalques tanto lo del entierro que la que quería venir a la tele eras tú (...) No sé lo que quiere pero mi sobrina no va a ser tu fuente de ingresos", concluyó. El contenido del mensaje decía lo siguiente: "Ni una semana has esperado. Increíble lo tuyo, en vez de velar a tu hermana ahora vas a contar mentiras. Qué pena que no quieras ver la realidad o que no te interese".