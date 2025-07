María José Suárez olvida sus polémicas con Escassi con un espectacular 'bikinazo'

María José Suárez vive una de sus etapas mediáticas más intensas. Su relación con Álvaro Muñoz Escassi y su posterior ruptura ha sacado a la luz algunos trapos sucios de la pareja: recordemos que la modelo vivió una traumática separación del jinete cuando recibió un correo de una trabajadora sexual, Valeri, advirtiéndole de que su novio le había sido infiel contratando sus servicios y que, además, de debía 1500 euros.

La diseñadora no ha superado este capítulo tan oscuro de su vida y parece haber declarado la guerra públicamente a su expareja, apoyando las palabras que en su día pronunció otra de las exnovias de Escassi, Sofía Ferrer, que aseguró que prefería tenerlo de amigo antes que de enemigo: "Ha tenido actitudes denunciables y no supe ponerle límites. Como dijo Sonia Ferrer, yo tampoco le tengo miedo, pero no lo quiero tener de enemigo", dijo. El jinete, lejos de mostrarse conciliador ha lanzado un órdago a la sevillana. "Si he hecho algo denunciable, que lo denuncie. Lo que me duele es que insinúe", declaró en '¡De viernes!'.

Ahora sabemos que María José se habría planteado llevar a un juzgado a jinete, aunque parece que finalmente no será así: "No voy a demandarle, no quiero más polémicas con este señor". Mientras todo esto sobrevuela su mente, la modelo ha decidido desconectar unos días y marcharse junto a su familia a Cádiz. Allí la hemos visto relajada, feliz y presumiendo de cuerpazo, tal y como se puede ver en la portada de la revistas Diez Minutos de este miércoles.

El gran cambio de la princesa Leonor y la infanta Sofía este verano

La revista Hola hace un repaso a la corta pero intensa vida de la princesa Leonor y la infanta Sofía y a los cambios que están teniendo que afrontar en los últimos meses. "Hemos crecido a la par", dijo hace cuatro años Leonor, que debido a sus obligaciones como heredera al trono ha podido estar con su hermana menos tiempo del deseado.

Y es que este año está siendo decisivo para la nuestra princesa, que continúa formándose para en un futuro convertirse en la primera mujer en asumir el mando supremo de la Fuerzas Armadas españolas, lo que la convertirá en Capitana General de los ejércitos.

Mientras, Sofía comenzará con el nuevo curso su formación universitaria. La infanta se ha decantado por Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales que cursará en el Forward College, una institución adscrita a la Universidad de Londres. Este programa, que la llevará a estudiar en tres países diferentes (Lisboa, París y Berlín), comenzará en otoño. Antes de esto, completó sus estudios de Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College en Gales.

El verano más duro de Cari Laquipe

Cari Lapique vive su verano más duro tras la muerte de su marido y su hija con solo 20 días de diferencia. Ha encontrado en islas Baleares su refugio, donde está acompañada por su hermana Myriam. Semana muestra en exclusiva unas fotografías de este retiro.

La madre de Carla Goyanes intenta encontrar paz en aguas mediterráneas mientras se relaja a bordo de un yate. No obstante la pena en su rostro no desaparece, tal y como explica la citada publicación, que asegura que "tiene que hacer un gran esfuerzo para contener las lágrimas porque el dolor le supera". "Si perder a su marido fue terrible, despedirse de su hija la dejó destrozada. Solo el apoyo de su familia, de su hija Carla y de sus nietos la han ayudado a sacar fuerzas de donde no hay y seguir adelante. La pena y el dolor se han instalado en ella", dice a Semana una persona muy cercana a Cari.



Otras noticias

Pese a los constante rumores de crisis, parece que la relación de María Pombo y Pablo Castellano vive su mejor momento: la pareja espera un nuevo niño y lo ha celebrado con un romántico viaje a Cantabria que podemos ver en un extenso reportaje en Hola.

Mario Vaquerizo ha disfrutado de unos días de vacaciones junto a sus padres y su hermana Marta en Zahara de los Atunes. Allí lo hemos visto lucir un sorprendente look playero que este miércoles muestra Diez Minutos en su portada.

Tras disfrutar de una escapada a La Provenza para Tamara Falcó presume de tipo en bikini en una piscina. Diez Minutos y Semana recogen las imágenes que la marquesa de Griñón publicó en sus redes sociales.