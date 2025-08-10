Sean Penn, tres matrimonios fracasados y ahora con una novia de 30 años

Sean Penn es uno de los mejores actores norteamericanos, ganador de dos Óscar por "Mystic River" y "Milk". Su rostro, tan familiar en la pantalla, se ajusta muchas veces a sus papeles de villano. El tipo que responde a la etiqueta del canalla del que se enamoran las mujeres. Su propia vida no se aleja de ese arquetipo. Se ha ganado a pulso su mala fama de hombre conflictivo. Sus escándalos han llenado páginas enteras de publicaciones, del cine o del corazón. No se discute su capacidad camaleónica para meterse en la piel de personajes controvertidos. Sí se le atribuye una vida disparatada, de la que es culpable la mayoría de las veces en las que se mete en líos a causa del alcohol u otras drogas, de las que es asiduo consumidor. Sin ir más lejos, su primera esposa, Madonna, sufrió los excesos de quien se casó con ella muy enamorados.

Eso ocurrió en 1985. Dos seres que gozan de gran popularidad, no siempre por sus éxitos artísticos sino por sus excentricidades. Creativos en sus dos profesiones, la del cine y la música. Espectaculares. Pero arrebatados de puertas para adentro en su casa. Llegó a decirse que él la maltrataba, que le daba fenomenales palizas y se quedaba tan pancho. Y ella, sin embargo, lo perdonaba, declarando cuando se le preguntaba por ello, que no era verdad, que se querían desde el primer día que se metieron en la cama. Así lo expresó en el documental "Truth or Dare" el año 1991, cuando ya llevaban dos años divorciados. Dijo ante una cámara lo que sigue: "Él es el gran amor de mi vida". Y Sean: "Fue siempre una buena amiga mía durante años, pero nos dimos cuenta bastante rápido que habíamos confundido una primera cita con ser una pareja para toda la vida. Conservo buenos recuerdos de los cuatro años que estuvimos casados y he de reconocer que a pesar de lo que nos ocurriera para mí estar con ella ese tiempo no significó permanecer en una cárcel. Si soy sincero admito que hubo por mi parte mucho alcohol; ella me acusó de eso cuando nos dijimos adiós".

Sean Penn y Valeria Nicov

Enamoradizo, seductor, tuvo Sean Penn muchos romances, como el sostenido con Charlize Theron, entre 2013 y 2015, pareja que se quebró por algo parecido a lo que a Penn le sucedió con Madonna. Bien cierto que él se esforzó con dos hijos de ella, adoptados, mas eran incompatibles. Y ella, sin darle explicaciones, lo dejó un día.

Dos matrimonios más adornan la biografía sentimental de Sean Penn. La actriz Robin Wright se convirtió en su segunda esposa entre 1996 y 2010. Puede que esta pareja fuera, además de la más duradera, la que aportó más estabilidad de cuantas tuvo Sean Penn, siempre al borde del desequilibrio. Dos hijos tuvieron, Dylan, ahora con treinta y cuatro años, y treinta y uno Hopper. Llegado 2020 consumó una tercera unión matrimonial con otra actriz, Leila George, unidos solamente durante quince meses.

Ahora hemos sabido que Sean Penn está muy ilusionado con una escultural modelo moldava, Valeria Nicov, de treinta años, cuando él está a punto de cumplir en agosto los sesenta y cinco. La nacionalidad de ella puede que sea para él un motivo para la convivencia, sabiendo que los antepasados del actor procedían del Este europeo. Veremos cuánto le dura esta vez este amor.