El FBI clausura la web de una agencia de viajes anunciada por varios influencers y Vito Quiles

La web UtopiaViajes.com, anunciada recientemente por los influencers Hamza Zaidi, Sara García y Berto Pérez, junto con Vito Quiles, ha sido clausurada por la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos.

Al intentar acceder a la página, aparece un mensaje oficial que indica:

"Este dominio ha sido incautado por la Oficina Federal de Investigación de conformidad con una orden de incautación emitida de conformidad con el artículo 2323 del título 18 del Código de los Estados Unidos emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia como parte de una operación de aplicación de la ley llevada a cabo por el FBI y el Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) de Países Bajos".

La intervención llega pocos días después de que Facua anunciara que había presentado una denuncia ante la Fiscalía de Criminalidad Informática por las múltiples reclamaciones recibidas de personas que aseguran haber pagado por viajes que nunca se realizaron y que, además, dejaron de recibir respuesta por parte de la empresa.

Según Facua, la web continuó captando clientes incluso el pasado viernes, ofertando diez destinos en España, 22 internacionales y cuatro cruceros con supuestos "precios increíbles" que oscilaban entre 299 y 1.000 euros por persona. También incluía testimonios falsos de supuestos clientes, cuyas fotos procedían de bancos de imágenes y con fechas manipuladas para aparentar una trayectoria inexistente: los textos se fechaban entre enero y marzo de 2024, pero la sociedad UtopiaViajes se constituyó realmente en mayo de 2025, coincidiendo con la creación de su web e Instagram.

El negocio estaba registrado en el Companies House del Reino Unido, un esquema habitual en fraudes online que buscan operar desde jurisdicciones extranjeras para dificultar las reclamaciones y rastreo de los responsables. La Fiscalía, si abre diligencias, podría identificar al titular de la cuenta bancaria receptora de los pagos y a los dos números de teléfono usados para captar clientes.

Un patrón común en las estafas de "chollos" de viaje

Expertos en ciberseguridad señalan que este caso presenta todas las características de las estafas de viajes low cost: páginas creadas hace pocas semanas o meses, gran inversión en publicidad a través de influencers para generar confianza rápida, testimonios falsos y urgencia en la compra. Exactamente lo que sucedió con la web sietevuelos.com, una "supuesta" agencia de viajes promocionada por al menos una quincena de influencers.

Este tipo de fraudes suele cerrar o cambiar de dominio en cuanto empiezan a acumular quejas, dejando a los afectados sin dinero ni posibilidad de reclamar.

En este caso, la intervención del FBI y del servicio fiscal holandés sugiere que la operación podría tener ramificaciones internacionales y afectar a un número considerable de víctimas en distintos países.