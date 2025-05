¿Quién es la más sevillana de El Real? Las influencers, bajo la lupa por su polémica forma de vivir la Feria

El auge de las redes sociales es algo que ya no sorprende. Su capacidad para conectar personas y culturas ha hecho que tradiciones locales como la Feria de Abril de Sevilla lleguen a rincones del mundo que nunca imaginaron.

Este evento, declarado de Interés Turístico Internacional, tiene siglos de historia. Comenzó como una feria ganadera en 1847 y evolucionó hasta convertirse en una celebración identitaria de la cultura andaluza. Su símbolo más icónico, el traje de flamenca —también conocido como traje de gitana—, ha cruzado fronteras gracias a su fusión entre tradición y tendencia. Pasarelas como SIMOF (Salón Internacional de la Moda Flamenca) muestran cada año cómo se renueva sin perder su esencia.

Del Pescaíto al postureo

En los últimos años, una parte del público sevillano, especialmente entre las más jóvenes, ha alzado la voz para reivindicar la autenticidad de su feria. Esta "corriente" busca proteger tanto la estética como el sentimiento que, aseguran, va unido a la forma de vestir y de vivir El Real.

Y es que la Feria, como cualquier fenómeno de gran magnitud, también se ha convertido en escenario para el marketing digital. Influencers y creadoras de contenido acuden, muchas veces de la mano de marcas, a compartir su experiencia, generando contenido y mezclando el estilo, la promoción y la tradición.

Una polémica que arde en TikTok

El pasado lunes, con motivo de la tradicional Fiesta del Pescaíto—la noche inaugural de la Feria, en la que aún no se visten los trajes regionales— comenzaron a circular por redes los estilismos de las influencers invitadas.

Fue el martes, el primer día en que las redes sociales se mostraron expectantes por descubrir los trajes más novedosos de las creadoras de contenido. A partir de entonces, TikTok se convirtió en un auténtico "campo de batalla". Algunas usuarias, como @blancaberrocal_, avivaron el debate: "No quiero hacer daño a nadie, pero tengo que dar mi opinión. Me ha salido el traje de Andrea, de Celia, de Abril y, chicas, ¿no sentís que falta el aura flamenca?", expresaba.

Y añadía: "Se lo han plantado porque es lo que se tienen que plantar para ir a la Feria de Sevilla, porque les parecía vestirse de flamenca, pero que no".

"Que se pongan lo que quieran"

La crítica no se ha detenido en si deben o no asistir personas de fuera, sino en cómo llevan el traje. La colocación del mantón, la flor, los pendientes o incluso los colores elegidos han sido señalados: "Estamos convirtiendo nuestro encanto de los vestidos y la feria en un festival… Es obvio que cada una va como quiere, pero creo que se nos va de las manos", "Son los complementos lo que falla", "Es que se creen que es ponerse el traje y punto, cuando no es así, que no saben ponerse ni el mantón", "Me encantan ellas, pero creo que no han acertado con los colores, ni la forma de colocar el mantillo", comentaban el vídeo.

No todas las reacciones han sido negativas. Muchos usuarios han salido en defensa de las influencers, considerando que la Feria es una fiesta pública y que no hace falta ser sevillana para lucir un traje: "Ya, pero, ¿qué le vamos a hacer? Al final es algo público a lo que todo el mundo puede asistir como cualquier fiesta de cualquier localidad, y es lo que hay", "Que se pongan lo que quieran", "No entiendo la necesidad de dejarlas de menos. Seguro que, si una sevillana se pone lo que se han puesto ellas, ‘están muyyy guapas’. Siempre hay que criticar", señalaban.