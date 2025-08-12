Última hora sobre el estado de salud de Jaime Anglada y la versión del acusado del atropello

El periodista Julián Aguirre, gran amigo de Anglada, ha desvelado en Y ahora Sonsoles verano cómo se encuentra Jaime Anglada después del grave accidente que tuvo hace apenas unos días: "Está mal, la familia está mal, los amigos estamos mal. Le están despertando poco a poco, haciéndole preguntas muy obvias como hasta cuántos hijos tiene. No sé hasta dónde puedo contar algo pero a veces no contesta de la manera acertada", explica

El proceso médico por delante que queda es muy complicado: "El próximo miércoles, si todo va bien, le van a operar de la cadera, de una de las múltiples roturas que tiene en el cuerpo, y va a salir adelante".

Asimismo sabe por la familia y amigos que "va a tardar en recuperarse. Él está mal, la familia está mal y los amigos estamos mal. Fijaros que no le gusta que hablemos de él. Es fastidiado que tenga que salir por esta noticia cuando es lo que más va a odiar", lamenta.

El acusado del atropello, "se arrepiente enormemente"

El abogado del acusado del atropello, Pablo Juanico, ha explicado que su cliente está acusado de "delito de conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas, abandono del lugar del accidente y lesiones imprudentes". Asimismo, ha apuntado que "desde el conjunto de la familia queríamos desear una pronta recuperación y, una vez más, expresar el malestar respecto a estos hechos, que lo sienten enormemente".

"Se arrepiente enormemente. Tras el accidente no sabe cómo actuar, tiene miedo y se va, en una acción que reconoce durante la instrucción. Y así va a ser. No desea eludir ninguna responsabilidad, quiere encararlas tanto civiles como penales que le corresponda. Está abatido y arrepentido", explicó en su intervención.

"Él es consciente, va a asumir las responsabilidades pero, no a modo de justificación, tuvo miedo, tiene 20 años y huyó. Reconoce que él conducía, que se marchó y está a disposición de la justicia", recalca.