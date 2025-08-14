Tensión en Ibiza: así fue el encuentro de Leonardo DiCaprio con la Guardia Civil

Los famosos adoran la isla de Ibiza. Solo hay que ver la cantidad de rostros conocidos que se dejan ver por sus calles, sus playas y sus barcos durante la temporada estival. Este año hemos visto por sus paradisíacos entornos a celebridades patrias como Bad Gyal, Lola Índigo o el onmipresente Lamine Yamal, así como otros de fama internacional como Chris Hemsworth con su hermano Liam, Kate Hudson, Matt Damon o Rita Ora.

Otro habitual de la isla es Leonardo DiCaprio, que durante unas semanas abandona su lucha ecologista para darse a los placeres del consumismo. Lo hemos visto disfrutando en el superyate de su amigo Jeff Bezos y disfrutando de fiestas, como la que organizó hace unos días el actor Arón Piper en una villa privada y a la que acudieron otros rostros conocidos como Kendall Jenner, el actor Tobey Maguire, además de Miguel Ángel Silvestre, Jon Kortajarena o Ester Expósito.

A la cita, a la que había que asistir con invitación, se presentaron personas que no tenían el pase, al correrse la voz de que iban a asistir famosos. Esto ocasionó que a 400 metros de la villa el camino se llenase de coches mal aparcados, obstaculizando el tráfico y sin dejar entrar a gente que realmente había sido invitada a la fiesta.

Por este motivo, la Guardia Civil se personó en la zona con el fin de controlar el aforo, velar por la seguridad de los presentes e intentar despejar la calle. Uno de los coches interceptados fue precisamente el de Leonardo DiCaprio, al que los agentes pidieron la documentación. El actor se mostró colaborativo en todo momento y, a pesar de la tensión de momento, todo quedó en una anécdota.

EXCLUSIVE WATCH:

Humiliating moment Leonardo

DiCaprio is stopped and searched by police who have no idea who he is pic.twitter.com/oYDRzzG8Nq — Simo Saadi🇺🇸🇲🇦 (@Simo7809957085) August 13, 2025

Según testigos presenciales, los agentes preguntaban a las personas si iban a la fiesta y así evitar la llegada de curiosos. Gracias al control, Leonardo DiCaprio pudo acceder a pie a la fiesta y luego bajó nuevamente a la zona de aparcamientos al acabar el evento.