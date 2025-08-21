Las reacciones de Bertín Osborne y Gabriela Guillén tras la exclusiva en ¡Hola!

La aparición de Bertín Osborne en la revista ¡Hola! junto a su hijo Arian David ha generado una gran polémica. El cantante ha querido salir al paso de las críticas con una contundente negación: "No he cobrado ni un euro por la entrevista en Hola. Me están despedazando". Así lo expresó en declaraciones a Isabel González.

Molesto por los comentarios que aseguran que se benefició económicamente del reportaje, Bertín asegura haber actuado movido por la voluntad de "normalizar" la presencia de su hijo en su vida pública, y no por intereses comerciales.

Bertín explica que fue Gabriela Guillén quien le propuso visibilizar la figura de su hijo, preocupada por que el niño creciera sintiéndose oculto. "Me dijo: ‘¿Por qué tenemos que tener al niño escondido?’". Tras hablarlo con sus hijos y hermanas, decidió aceptar. "He hecho el tema de buena fe, sin pedir nada a cambio", recalcó.

El cantante insiste en que no habría hecho esa exclusiva con otra revista. "Lo he hecho con cariño, por respeto a ¡Hola!", y niega rotundamente haber cobrado: "Ni siquiera para la fundación, cero patatero".

Otro punto aclarado por Bertín fue el lugar en el que se tomaron las fotografías: "Las fotos no las hicimos en mi casa. En verano está toda mi familia, así que decidimos hacerlo en otro sitio".

Además, rechazó tajantemente los rumores que hablaban de un montaje para mejorar su imagen: "¿Pero estamos locos? No necesito nada de eso. Solo quise normalizar la situación con mi hijo".

Gabriela Guillén: "El beneficio es para el niño"

Gabriela Guillén también se pronunció sobre la entrevista y confirmó que fue una propuesta de la revista que ambos aceptaron: "Lo hicimos de mutuo acuerdo y sin ninguna otra intención".

Sobre el dinero, fue clara: "Obviamente que se ha cobrado y todo el beneficio es para el niño". Evitó dar más detalles, pero dejó claro que mantiene una relación cordial con Bertín: "Está bien, tranquilo. Yo practico el perdón, pero siempre con un propósito: mi hijo".

Quien ha optado por mantenerse al margen ha sido Fabiola Martínez, expareja de Bertín y madre de dos de sus hijos. En declaraciones a los medios, su respuesta fue breve pero elocuente: "Ninguna reacción".

Cayetano Rivera reaparece en los ruedos

Cayetano Rivera ha anunciado su esperada vuelta a los ruedos tras casi dos meses de ausencia. El diestro toreará en Tomelloso este sábado 23 de agosto, y lo comunicó con un mensaje en su cuenta de X:

Hola a todos,

Me alegra mucho comunicaros que, tras casi dos meses sin poder vestirme de luces, este Sábado 23 reaparezco en Tomelloso.

La espera ha sido larga, pero por fin vuelvo al ruedo con la ilusión de siempre.

¡Nos vemos en la plaza! — Cayetano (@Cayetano_Rivera) August 20, 2025

Andrea Levy y Gonzalo Miró

La revista Semana sorprendió con imágenes que confirman la estrecha amistad entre Andrea Levy y Gonzalo Miró, pese a sus diferencias ideológicas. La conexión entre ambos nació en el programa La Roca, y desde entonces mantienen una relación cercana.

Compartieron comida en un restaurante de Chamberí, lo que ha despertado la curiosidad mediática, aunque Gonzalo mantiene una relación desde hace cinco años con Noelia Velasco.

Amador Mohedano

La alarma saltó tras una imagen compartida por su hija Chayo donde se le veía visiblemente más delgado. Amador Mohedano ha salido al paso para calmar a sus seguidores:"Estoy bien. Aquí hay todavía mucho tío en este cuerpo, como dice la canción de la Jurado".

El artista explica que ha tenido problemas circulatorios tras su hospitalización por una hemorragia digestiva, y que actualmente sigue un tratamiento con medicación. También sufre afonía debido a complicaciones con los tubos hospitalarios. "Me rozaron una cuerda vocal, pero me voy recuperando poco a poco".

La Infanta Elena pasea por Palma con su prima

La Infanta Elena ha sido vista en el centro de Palma de Mallorca junto a su prima, Simoneta Gómez-Acebo. Ambas acudieron a la heladería Ca’n Miquel para llevarse unos helados. Doña Elena podría coincidir estos días con el rey Felipe VI, aunque hasta el momento no se les ha visto juntos. La reina Sofía, por su parte, se encuentra en Madrid.

Como último tema de la Crónica Rosa, la Fiscalía noruega ha confirmado que la princesa heredera Mette-Marit está siendo investigada por su presunta implicación en el caso de violencia doméstica que involucra a su hijo, Marius Borg.

Según los informes, la princesa habría avisado a su hijo antes de que la policía se presentara para detenerlo, e incluso "limpió la casa de su hijo antes del arresto", ocurrido el 4 de agosto del año pasado. El juicio está previsto para enero de 2026 y podría implicar a varios miembros de la familia real como testigos.

El fiscal general, Sturla Henriksbø, ha confirmado que todos los mensajes y comunicaciones relevantes han sido incluidos en la investigación: "Se trata de actos muy graves que pueden destruir vidas".