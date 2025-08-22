Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anuncian que ya son padres de una niña

La actriz Millie Bobby Brown y su marido Jake Bongiovi han sorprendido a sus seguidores al anunciar que se han convertido en padres este verano tras adoptar a una niña. La noticia fue confirmada por la propia pareja a través de un comunicado en sus redes sociales, donde han pedido respeto y privacidad para disfrutar de esta nueva etapa lejos de los focos.

"Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña mediante la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces somos tres", escribieron en una publicación conjunta en Instagram.

La publicación con la que anunciaron que se convertirían en padres de una niña adoptada en la red social Instagram.

La actriz de Stranger Things, de 21 años, y el hijo del legendario músico Jon Bon Jovi, de 23, contrajeron matrimonio en secreto en mayo de 2024, según confirmó por aquel entonces la propia Brown en otra publicación en redes sociales. La ceremonia íntima contó solo con familiares y amigos muy cercanos.

La maternidad, una de las grandes ilusiones de la actriz

En marzo de 2024, durante una entrevista en el pódcast SmartLess, recogida por la revista estadounidense People, la actriz confesó que la maternidad siempre había estado entre sus prioridades: "Mi madre tuvo a su primer hijo a los 21 años y mi padre a los 19. Ha sido mi sueño desde antes de conocer a Jake. Quería ser madre tal como mi madre lo fue conmigo", explicó Brown.

La intérprete también señaló que la adopción siempre estuvo sobre la mesa: "No veo que tener un hijo propio sea tan diferente a adoptar. Lo que yo quería era formar una familia. Una familia numerosa. Soy una de cuatro hermanos, Jake también, así que siempre supimos que esto estaría en nuestro futuro", dijo en la misma entrevista.

Una relación consolidada

La historia de amor de la pareja comenzó en 2021, cuando se conocieron a través de Instagram. Lo que empezó como una amistad se transformó en una relación que hicieron pública ese mismo año. En 2023 anunciaron su compromiso, generando gran expectación entre sus seguidores, al ser tan jóvenes y llevar apenas dos años juntos.

En mayo de 2024, celebraron una boda íntima en Estados Unidos. Meses después, organizaron una segunda ceremonia en Villa Cetinale, una mansión barroca en la Toscana, a la que asistieron familiares, amigos y el actor Matthew Modine, compañero de Millie en Stranger Things, que fue el encargado de oficiar la ceremonia.

Una nueva etapa personal y profesional

A pesar de haber comenzado a formar una familia junto a su marido, Millie Bobby Brown continúa trabajando en sus próximos proyectos. La actriz se encuentra en plena producción de la quinta y última temporada de Stranger Things, que se estrenará a finales de 2025. Por su parte, Jake Bongiovi sigue desarrollando su carrera como modelo y actor.