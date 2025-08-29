Menú

George Clooney presume de su mujer Amal en Venecia, que robó las miradas a pesar del percance con el vestido

El actor y la abogada acapararon las miradas y dejaron románticas imágenes en la presentación de su nueva película, 'Jay Kelly', en el festival de cine.

Tras ausentarse por una sinusitis de la rueda de prensa de presentación del filme 'Jay Kelly' en el Festival de Venecia, George Clooney apareció sonriente y muy recuperado en la alfombra roja de la noche del jueves, acompañado por su mujer, Amal Clooney.

Pese al diluvio que cayó una hora antes sobre el Lido veneciano, Clooney llegó en medio de una enorme expectación de los fans que desafiaban la lluvia que caía a ratos, equipados con paraguas que componían una divertida imagen frente al Palazzo del Cinema.

El aclamado actor de Hollywood firmó autógrafos, se hizo fotos con todo el que se lo pidió y a la entrada de la Sala Grande del festival explicó a su director, Alberto Barberá, los problemas que le provocó la sinusitis que le impidió asistir a la presentación del filme ante la prensa, como recogieron las cámaras de la Mostra.

El actor llegó con una gran sonrisa y un esmoquin impecable, mientras su mujer controlaba con dificultad, debido al viento, la enorme cola de su vestido fucsia, que resultó empapada en el bajo debido a la intensa lluvia. Sin embargo, la abogada de Derechos Humanos no perdió un ápice de elegancia.

La pareja, que celebra el próximo mes de septiembre su 11º aniversario de boda, volvió a demostrar su complicidad y cariño en la alfombra roja, regalando románticas imágenes a los fotógrafos.

El actor, gran protagonista de la noche, no dudó en darle protagonismo también a su mujer, elegantísima con un vestido fucsia con gran cola.

La abogada de 47 años escogió un vestido vintage de Jean-Louis Scherrer en tafetán, con una hilera de botones en la parte delantera y abundante fruncido perteneciente a la colección de otoño de 1995 de la firma.

Remató el look con sandalias de tacón de Aquazzura para presumir de piernas y clutch dorado de Jimmy Choo.

En una reciente entrevista con la revista Glamour, Amal declaró: "Tengo una pareja que me apoya muchísimo en todo lo que hago". El amor, respeto y admiración que sienten el uno por el otro queda claro en sus miradas.

Sus gemelos Ella y Alexander tiene ya ocho años. "Me siento muy afortunado de haber conocido a esta mujer increíble y siento que me tocó la lotería. No pasa un día sin que me sienta el hombre más afortunado del mundo. Es genial", declaró el actor a CBS Mornings en abril.

También muy aplaudido estuvo Adam Sandler, que acompaña a Clooney en un filme en el que aparecen además Bully Crudup, Laura Dern, Riley Keough, Emily Mortimer, Alba Rohrwacher o Eve Hewson, todos presentes en Venecia.

