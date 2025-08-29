George Clooney presume de su mujer Amal en Venecia, que robó las miradas a pesar del percance con el vestido

3 / 11

El aclamado actor de Hollywood firmó autógrafos, se hizo fotos con todo el que se lo pidió y a la entrada de la Sala Grande del festival explicó a su director, Alberto Barberá, los problemas que le provocó la sinusitis que le impidió asistir a la presentación del filme ante la prensa, como recogieron las cámaras de la Mostra.