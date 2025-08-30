Xabi Alonso y Nagore Aramburu han cumplido 15 años de casados

Xabi Alonso, el entrenador del Real Madrid desde poco antes del verano, lleva quince años de matrimonio con una guapa paisana vasca, la elegante Nagore Aramburu. Cumplieron exactamente los dieciséis de su boda celebrada el 11 de julio de 2009 en la iglesia de Zorroaga.

La pareja se conoció en una noche festiva en San Sebastián. Intercambiaron sus números de móviles durante un rato y en poco tiempo se hicieron novios. Ya se sabe que la vida de un futbolista de élite está sujeta a compromisos profesionales en distintos lugares. Y Nagore tuvo que adaptarse a vivir en capitales diversas.

Toda vez que Alonso acabó su contrato con la Real Sociedad, pasó en 2004 a integrarse en el Liverpool, club donde permaneció cinco temporadas. Hasta allí viajó Nagore, porque se echaban de menos. Y en la ciudad de los Beatles es donde les nació su primer hijo, aún sin estar aún casados, en 2008. Culminado su contrato, Xabi fichó por el Real Madrid. La pareja se instalaría en la capital de España, donde ahora que él ostenta el título de entrenador del equipo merengue habitan en un piso de lujo cercano al estadio Santiago Bernabéu.

La pareja quedó dicho contrajo matrimonio en el verano de 2009. Y sucesivamente tuvieron a Jon, Ane y Emma. Por el momento parece que no quieren aumentar la familia.

Otra cita profesional de Xabi Alonso como jugador, sucedió en 2014 en tiempos más recientes, incorporado a uno de los grandes equipos europeos, en Bayern de Munich. Nuevamente, Nagore dispuso lo necesario para viajar a tierras germanas, ya siendo madre de tres hijos, de los que nunca procuró separarse. Tres años fue el tiempo en el que permaneció Xabi en el equipo bávaro dirigido por Pep Guardiola. Viviendo en Düsseldorf, Nagore manifestó su deseo de aprender alemán. También en sus ratos libres se aficionó a pintar.

Cuando finalizó la temporada 2016-17 Xabi Alonso colgó sus botas como jugador, tras dieciocho años en activo. Y obtuvo su título de entrenador para ejercerlo unos pocos años en San Sebastián con equipos de categoría juvenil. Hizo como su padre, Periko Alonso, que alternó ambas facetas deportivas.

En 2022, Xabi fue contratado para entrenar al Bayer Leverkusen, hasta llevarlo al primer puesto de la Bündesliga. Nagore compartía esos éxitos de su marido, junto a sus hijos. Ella ha sido siempre una mujer muy activa, que atendía una tienda propia de modas en San Sebastián. Trabajó también en Inditex, especializándose en Gestión de Empresas y en recursos turísticos. Y siempre atendiendo sus labores de esposa y madre. El apoyo continuo a Xabi Alonso, tanto cuando era jugador de fútbol y finalmente como preparador.

Quienes conocen a Nagore la consideran mujer muy elegante, discreta, no suele conceder entrevistas. Con Xabier coincide también en su extremado gusto por vestir bien; de hecho, él fue contratado para campañas publicitarias de Hugo Boss y Emidio Tucci.

Ahora, en Madrid, los Alonso están muy ilusionados. El fichaje de Xabi es por tres temporadas en el club blanco. Esperemos que así se cumpla porque los aficionados de sobra saben que si el equipo no responde, "la culpa" suele llevársela el entrenador, y entonces, aun sin concluir su contrato, "le dan la patada de Charlot". Que se lo pregunten al bueno de Ancelotti. Pero Xabi es un gran profesional. Un buen tipo, además. Un hombre enamoradísimo de Nagore y de sus tres retoños.