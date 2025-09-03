Las portadas de la prensa rosa (03/09/2025)

Taylor Swift y Travis Kelce: cronología de una historia de amor digna de un cuento de hadas Marta Gutiérrez Las fotos del cumpleaños de Chris Hemsworth en un yate en Ibiza con amigos y sin Elsa Pataky Paula Arenzana George Clooney presume de su mujer Amal en Venecia, que robó las miradas a pesar del percance con el vestido M. Gutiérrez Las fotos que demuestran la química entre Carlos Alcaraz y Emma Raducanu en el US Open Lucía Fernández 0 comentarios VerOcultar todos los comentarios Secciones Portada Opinión España Andalucía Madrid Canarias Valencia Internacional Defensa Corazón Viajar y Comer Deportes Sucesos Cultura Libros Cine Series Tecnociencia Salud Vídeos Fotos Canales Servicios Me lo compro Yo quiero uno Tráfico Precio gasolineras Radares El Tiempo Gestiona tu patrimonio Participación Móviles Boletines RSS Versión accesible Últimas noticias Archivo Hemeroteca Personajes Lugares Empresas Organismos Temas Eventos LD Redes Facebook X Instagram YouTube WhatsApp Telegram