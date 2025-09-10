Joaquín Prat se casa: así es Alexia Pla, la enfermera que ha conquistado al presentador
Joaquín Prat vive uno de los momentos profesionales y personales más dulces de su vida: en el trabajo estrena El tiempo justo, la nueva apuesta de Telecinco para sus tardes, y en lo privado, celebra su recién anunciado compromiso con Alexia Pla, la enfermera que le robó el corazón hace ahora tres años.
“Es la familia que he elegido”, con esta romántica declaración de amor el presentador ha anunciado que pasará por el altar con su pareja desde hace tres años. En la entrevista exclusiva que publica este miércoles la revista Hola, Joaquín Prat, que acaba de cumplir cincuenta años, confiesa que está dispuesto a volver a ser padre.
La pareja acaba de regresar de Mallorca, donde ha estado unos días disfrutando del sol, la playa y la desconexión. Y vuelven a la capital con la mejor de las noticias: su intención de formalizar su relación con la enfermera y copropietaria de dos centros de estética en Castellón de la Plana e Ibiza.
Por el momento se desconoce cuando será la boda, pues el presentador se ha negado a desvelar la fecha, aunque no descarta que sea el año que viene: “Quiero casarme y me gustaría ser padre con ella. Esto lo saben todos nuestros amigos", añade y se reafirma tajante: "Es la mejor persona que he conocido. Es la familia que he elegido". Además, Joaquín es padre de un niño que nació en 2014, fruto de su relación con Yolanda Bravo. Por su parte, Alexia no tiene hijos, de ahí que se estén planteando ser padres juntos.
Aunque Joaquín Prat siempre ha sido muy celoso de su vida privada, lo cierto es que desde que comenzó relación con Alexia, las declaraciones de amor públicas se han convertido en algo habitual en las redes sociales del presentador. Una de las recordadas se publicó el pasado 26 de junio, cuando compartió una imagen abranzando a su novia en blanco y negro. Ni Alejandra Prat, la hermana de Joaquín, se pudo resistir a comentar la fotografía con un “AMOR”, en mayúsculas.
Comenzaron su relación a distancia, algo que no fue fácil al principio. Mientras que Joaquín Prat estaba en Madrid para atender sus compromisos profesionales en Telecinco, Alexia Pla estaba de aquí para allá, entre la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares para hacer lo propio. Empezaron a salir meses antes de que saltara la noticia y su vínculo se ha afianzado con el paso de los años a pesar de los "obstáculos" geográficos iniciales.
La futura mujer del reconocido comunicador es valenciana y enfermera de profesión. Desde muy joven decidió emprender y ahora dirige una clínica de estética en Ibiza y Castellón de la Plana, de donde es originaria, junto a una socia.
"¡Feliz vuelta al sol, mi amor! Gracias por compartir conmigo otro año de tu vida. Sigue brillando como nadie, como siempre. Te amo", le dedicó Joaquín Prat a su novia el año pasado, coincidiendo con el día de su cumpleaños. En la publicación que compartió en su cuenta de Instagram, se le ve con la valenciana en tres fotografías idílicas que dejan constancia de su buena sintonía y complicidad y del buen momento que viven que ha culminado, cerca de un año más tarde, en petición de matrimonio y futura boda.
Ahora solo queda esperar para conocer la fecha definitiva de la boda, que previsiblemente tendrá lugar el año que viene. Mientras ella sigue centrada en su trabajo en la clínica estética y él confía en su nuevo proyecto en Telecinco, que tiene la difícil tarea de reflotar unas audiencias que por el momento se decantan por Sonsoles Ónega y su programa de Antena 3.