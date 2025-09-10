Joaquín Prat se casa: así es Alexia Pla, la enfermera que ha conquistado al presentador

4 / 9

Por el momento se desconoce cuando será la boda, pues el presentador se ha negado a desvelar la fecha, aunque no descarta que sea el año que viene: “Quiero casarme y me gustaría ser padre con ella. Esto lo saben todos nuestros amigos", añade y se reafirma tajante: "Es la mejor persona que he conocido. Es la familia que he elegido". Además, Joaquín es padre de un niño que nació en 2014, fruto de su relación con Yolanda Bravo. Por su parte, Alexia no tiene hijos, de ahí que se estén planteando ser padres juntos.