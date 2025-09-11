Así es Brooks Nader, la espectacular modelo estadounidense, nueva novia de Carlos Alcaraz
Brooks Nader, de 28 años, es toda una celebridad en Estados Unidos ya que ha participado en varios concursos de la televisión como 'Dancing with the Stars' y que cuenta con su propio reality en TV.
Brooks Nader cuenta con 1,7 millones de seguidores en Instagram y es de ascendencia libanesa. Ha sido una de las hermanas de Brooks quién ha confirmado la noticia del noviazgo con Carlos Alcaraz: "los rumores son ciertos". Eso sí, matizó: "Salir con alguien es un término muy impreciso. Pero sé que es el hombre del momento".
La hermana de Nader subrayó que Alcaraz "es muy guapo". Por el momento, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto.
Brooks Nader ha desarrollado su carrera como modelo ya que fue la ganadora del concurso "Swim Search" de la revista Sports Illustrated
La modelo ha hecho sus pinitos en el mundo de la interpretación y formó parte de la película Backtrace.
La modelo cuenta con un reality, 'Love Thy Nader', que protagoniza junto a sus hermanas Mary Holland Nader, de 26 años, y Sarah Jane Nader, de 23, quién la acompaña en esta imagen.
Además de tener su marca de decoración, Home By BN.una línea de joyas en colaboración con la firma Electrick Parks.
Brooks Nader está divorciada del empresario Billy Haire, con quién se casó a los 18 años. La pareja se separó en mayo de 2024 de forma amistosa.
Tras su divorcio, comenzó una relación con el bailarín y coreógrafo Gleb Savchenko, su compañero de 'Dancing with the Stars' (Bailando con las Estrellas). La relación terminó entre acusaciones de infidelidad.
Brooks Nader ha mantenido un romance con Constantino Alexios de Grecia, con quién acudió a la boda de Olivia Culpo, Miss Universo 2012, y el deportista Christian McCaffrey.
Hace pocos días, la modelo desmintió que tuviera una relación con el tenista Jannik Sinner durante su participación en el programa de Jimmy Kimmel.
En una de las fiestas de Sports Ilustrated donde comenzó su carrera como modelo.
La modelo es toda una celebridad en Estados Unidos y es frecuente verla en los photocalls de eventos de su país.
Asimismo, es un rostro habitual de la Semana de la Moda de Nueva York.