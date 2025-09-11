La familia que deja Charlie Kirk, el activista pro Trump asesinado en una universidad

El asesinato de Charlie Kirk durante una charla en una universidad de Utah ha conmocionado a Estados Unidos por su crueldad. A la espera de que la investigación esclarezca si se debió a un motivo ideológico, lo cierto es que su fallecimiento ha generado una oleada de indignación y apoyo a su familia, especialmente a su mujer y sus hijos.

El activista pro Trump, de 31 años y defensor de la familia tradicional, estaba casado con Erika Frantzve desde 2021 y tienen dos hijos en común, un niño y una niña. Erika, de 36 años, es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, además de tener un doctorado en liderazgo cristiano. Se define a sí misma como "filántropa multidimensional y emprendedora social" y fundó la ONG Everyday Heroes Like You. También es agente inmobiliaria, modelo de agencia coronada en 2012 como Miss Arizona y directora de casting para varias cadenas de televisión.

Su hija mayor cumplió tres años el pasado mes de agosto y su madre le dedicó un bonito mensaje: "48 horas de parto. Una cesárea de emergencia. Una cicatriz que cuenta una historia que viviría mil veces solo para escuchar tu primer llanto (...) Mi dulce niña, eres la prueba de que Dios escucha las oraciones y las responde de maneras que me dejan sin palabras. Estoy bendecida por ser tu madre y papá está muy bendecido de ser tu padre. Eres el ángel que Dios puso en nuestros brazos y estamos deshechos por el honor de verte crecer".

El pequeño llegó al mundo en 2024. "Dicen que tu corazón se expande y no les creí... hasta que sucedió. Y ahora con mi corazón expandido, veo y siento que una madre es el primer amor verdadero de un hijo y un hijo es el último amor verdadero de una madre", escribió.

Erika Frantzve es muy activa en Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores y comparte mensajes positivos y de amor hacia su familia. A su marido, al que acaba de perder tristemente, siempre tenía palabras bonitas: "Para el mundo eres Charlie Kirk, un autor, un empresario, un orador, un presentador de radio, un podcaster, un líder de un movimiento... La lista podría continuar con tus logro y títulos, pero para nosotros tú eres el mundo".

Como es normal ya que no han pasado ni 24 horas del asesinato, Erika no se ha pronunciado sobre el incidente. Sus últimas palabras son un versículo de la Biblia: "Salmo 46:1 - Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles", compartió en X.