El FBI halla el arma del asesino de Charlie Kirk y munición con lemas trans y antifascistas

Libertad Digital
El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk. | FBI

Los investigadores del asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk, que recibió un disparo en el cuello en un evento con estudiantes de una universidad de Utah, han difundido este jueves fotos del asesino y han revelado que han encontrado el rifle con el que se cometió el crimen.

El FBI ha difundido dos imágenes de una persona "de interés" vinculada al crimen, pidiendo colaboración ciudadana para su localización y ofreciendo 100.000 dólares de recompensa a quien pueda ofrecer algún dato. Previamente, los investigadores se habían limitado a decir que por su edad podía camuflarse fácilmente en el campus.

En cuanto al arma, se trataría de un rifle de "gran potencia" según el comisario del Departamento de Seguridad Pública de Utah, y fue localizado en una zona boscosa. El Wall Street Journal ha informado de que también se encontró munición grabada con proclamas trans y contra el fascismo, citando fuentes próximas a la investigación. Sobre el arma, señalan que se trataría de un rifle de caza de calibre 30.

El asesino disparó desde la azotea de un edificio y huyó por los tejados hasta llegar a un barrio cercano, según han detallado los investigadores en una comparecencia.

En la rueda de prensa, Robert Bowles, agente especial del FBI a cargo de la oficina de Salt Lake, en el estado de Utah, ha señalado que cuentan con "buenas imágenes" del asesino, procedentes de las cámaras de seguridad.

Siguieron "sus movimientos dentro del campus, pasando por las escaleras, subiendo hasta el techo y cruzando el techo hasta el lugar del disparo. Después del tiroteo, logramos rastrear su recorrido mientras se movía hacia el otro lado del edificio, saltó desde el edificio y huyó del campus, entrando en un barrio cercano".

