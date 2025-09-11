DC despide a una guionista y activista transgénero por reírse del asesinato de Charlie Kirk

El activista estadounidense de derechas Charlie Kirk fue asesinado este miércoles de un disparo en un acto con estudiantes en la universidad de Orem, en Utah. La noticia no solo ha impactado en Estados Unidos sino también en el resto del mundo. Pues bien relacionado con este tema DC, mítica editorial de cómics propietaria de los derechos de personajes como Batman o Superman, ha despedido a una guionista y activista transgénero por celebrar la muerte de Charlie Kirk

Gretchen Felker-Martin hizo dos comentarios horribles alrededor del asesinato de Kirk. En uno de ellos esperaba que "la bala estuviese bien" y en otro directamente ironizaba con el tema: "Pensamientos y rezos para esa zorra nazi". Tras estos comentarios en Twitter los fans de los cómics pidieron su despido inmediato.

La editorial DC ha tomado medidas urgentes y contundentes con un comunicado:

"DC Comics cancela los pedidos existentes de Red Hood #2 y Red Hood #3, así como cualquier pedido de futuros números de la serie. DC Comics abonará a los minoristas todas las copias facturadas de Red Hood #1, incluidas las que ya se hayan vendido En DC Comics, valoramos enormemente a nuestros creadores y a nuestra comunidad, y afirmamos el derecho a la expresión pacífica e individual de nuestros puntos de vista. Las publicaciones o comentarios públicos que puedan interpretarse como una promoción de la hostilidad o la violencia son incompatibles con las normas de conducta de DC".

Con esta medida la editorial estadounidense corta de un plumazo las quejas de los lectores que pedían el despido inmediato de la autora con tuits como este:

If DC Comics doesn't do something, they are endorsing Charlie Kirk's assassination. pic.twitter.com/yu883Wn1Zl — Fandom Pulse (@fandompulse) September 10, 2025

"Si DC Comics no hace algo, estará apoyando el asesinato de Charlie Kirk", rezaba este tuit. DC ha reaccionado como le pedían y la carrera de esta dibujante llega a su final, como mínimo, en esta editorial.