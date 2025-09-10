El activista estadounidense de derechas Charlie Kirk ha sido asesinado este miércoles de un disparo en un acto con estudiantes en la universidad de Orem, en Utah, según ha confirmado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales después de un par de horas de incertidumbre después de saberse que le habían disparado.

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk, ha fallecido. Nadie entendió ni tuvo el corazón de la juventud en los Estados Unidos de América mejor que Charlie. Era amado y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora, ya no está con nosotros. Melania y mis condolencias están con su hermosa esposa Erika y su familia. ¡Charlie, te queremos!", ha escrito Trump en su red social Truth Social.

Pray for Charlie Kirk. He understood the risks and courageously put himself out there anyway. pic.twitter.com/BkKZc6oDpi — Dale Stark (@DaleStarkA10) September 10, 2025

El suceso ha tenido lugar durante uno de los habituales eventos que solía hacer en los campus universitarios, en los que se sentaba bajo una pequeña carpa con un micrófono y debatía con estudiantes que iban haciendo turnos de micrófono para hablar con él. El asesino ha sido detenido en el lugar de los hechos y el crimen está siendo investigado por el FBI, según ha confirmado el director, Kash Patel, en redes sociales.

BREAKING: Police arrest suspected Charlie Kirk assassin at Utah Valley University pic.twitter.com/uGphtOMIOg — DannyKPolitics (@DannyKPolitics) September 10, 2025

Mientras, el vicepresidente, JD Vance, también ha publicado un breve mensaje en el que ha pedido rezar por el activista, al que ha descrito como "un hombre verdaderamente bueno y un padre joven".

Charlie Kirk, de 31 años, era uno de los más famosos e influyentes activistas políticos conservadores estadounidenses, conocido por ser uno de los fundadores en 2012 de Turning Point USA (TPUSA), una organización sin ánimo de lucro que promueve principios de libertad, mercado libre y gobierno limitado entre estudiantes de secundaria y universidad, de la cual era director ejecutivo. La asociación se convirtió rápidamente en la principal organización política de derechas en las instituciones educativas, con más de 800 capítulos en distintas universidades.

Kirk era un conocido partidario de Donald Trump, aunque en 2016 apoyó las candidaturas de Ted Cruz y Marco Rubio. También tenía su propio podcast, The Charlie Kirk Show, que supera los 100 millones de descargas y a donde acudió recientemente el presidente de California, Gavin Newsom, en una primera parada en su camino para elevar su perfil nacional y ganar la candidatura demócrata a la presidencia en 2028-

Advertencia: contenido extremadamente gráfico

Según las primeras informaciones, el asesino le habría disparado desde unos doscientos metros de distancia y le alcanzó en el cuello:

Charlie Kirk is dead... damn pic.twitter.com/CB13EuwX17 — Voluntary Conscript Groyper (@FuentesClips) September 10, 2025

Charlie Kirk tenía 31 años y deja una mujer y dos hijos pequeños. Además de Trump y Vance, muchos otros políticos pidieron rezar por él cuando aún no se conocía su muerte, desde Newsom al presidente de la Cámara Mike Johnson, pasando por la exvicepresidente Kamala Harris y el presidente israelí Benjamin Netanyahu.