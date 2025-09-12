Rocío Flores levanta el veto que impuso para su vuelta a Telecinco: así será su entrevista más dura

Después del aperitivo de la semana pasada, este viernes Rocío Flores oficializará su regreso a Telecinco con una entrevista en el plató de De viernes donde hablará sobre todas las polémicas que han rodeado su vida en estos últimos años tras la emisión de documental protagonizado por Rocío Carrasco, Rocío, contar la verdad para seguir vida. Son múltiples los temas a los que la joven tendrá que hacer frente, algunos tan duros como los problemas de salud mental que arrastra por los últimos movimientos de su madre, así como el fin del matrimonio de su padre Antonio David Flores y la que durante años consideró su verdadera madre, Olga Moreno.

Hace ahora una semana el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona realizó uno de sus habituales ‘scoop’, donde los invitados hacen declaraciones previas a su paso definitivo por el plató. Allí, la nieta de Rocío Jurado narró entre lágrimas lo mucho que ha sufrido estos años: "Cualquier hija necesita en su vida a su madre, claro que la he echado de menos en muchos momentos de mi vida, claro que me sigue haciendo falta (...). Es duro reconocerlo, pero no tengo recuerdos bonitos de mi madre, he gastado tanta energía en intentar durante mucho tiempo cosas que no han pasado ni por asomo, que a día de hoy no espero nada de ella. Ella es la que ha decidido no estar, me ha destrozado la vida pero sigue siendo mi madre", explicó sobre su madre, de la que este viernes volverá a hablar en su visita a la instalaciones de Mediaset.

Un regreso a la televisión que, como era de esperar, está siendo analizado al detalle: se habló sobre el catering que impuso la joven durante la grabación del ‘scoop’, el dinero que habría exigido para su vuelta, así como la imposición de varios vetos como la prohibición de emitir imágenes del documental de su madre durante la entrevista o la negativa a que Terelu Campos sea una de las colaboradoras que la interroguen. Precisamente sobre esta última petición hemos tenido noticias en las últimas horas: al parecer, finalmente Rocío Flores habría decidido levantar el veto a Terelu Campos y se sentará frente a la amiga de su madre para someterse a sus preguntas.

En un comunicado emitido por la propia Mediaset España, se confirma la presencia de la hija de María Teresa Campos en el plató durante la entrevista de Rocío, y su unirá a otros compañeros habituales del espacio como Antonio Rossi, José Antonio León o Ángela Portero. Además, también estará Lydia Lozano, muy crítica con Rocío Carrasco en lo relativo a sus hijos, también esté presente en la entrevista.

Cabe recordar que Terelu Campos siempre ha considerado a la hija de Rocío Jurado una hermana más, por lo que su encuentro con Rocío Flores, a la que conoce desde niña, es uno de los grandes alicientes de la noche.