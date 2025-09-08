Rocío Flores reaparece: "Mi madre me ha destrozado la vida"

El torero Alejandro Talavante ha dado a conocer su relación con Débora Vittorio, que ha mostrado en Instagram tras disfrutar de unos días juntos en Roma. Después de una relación de idas y venidas con la miss mexicana Yessica Ramírez, con la que llegó a celebrar aniversarios de boda y dos hijos, el torero ha rehecho su vida con otra belleza y con la que además ha querido "oficializar" la relación. La mujer que ha devuelto la sonrisa a Talavante también es famosa y prima de las protagonistas del programa "Gipsy Kings" y cuenta con más de 120.000 seguidores en redes sociales.

Rocío Flores volvió a Telecinco al programa "De Viernes" a pesar de que, según ella, su padre no estaba conforme con la entrevista. Se trataba de un "grabado" ya que la entrevista en sí será este viernes. Aunque Rocío ha hecho terapia, la herida parece no cerrarse porque Rocío Flores no lo ha superado y se la ve frágil. La grabación nos dejó unas declaraciones interesantes donde reconoce que tiene miedo por su padre, ya que ha sufrido mucho por él: "pasó una época de estar tres años sin trabajar, por lo que se sabe y me marcó. El ver a mi padre destruido y que le señalen por la calle...He llegado a un punto que pensé que se iba a suicidar, que cualquier día iba a pasar algo".

A pesar de las esperanzas que tiene Rocío: "Si a mi madre le pasara cualquier cosa puede tener por seguro que las primeras personas que estarían ahí sería sus hijos", sigue colgada de una necesidad emocional que no tiene remedio. "Me ha destrozado la vida, pero es mi madre".

Bertín Osborne acudió el sábado al programa "Emparejados" de Joaquín y Susana Saborido, al que acudió con su hija Alejandra. Además de recalcar que no tiene pareja, dice que se ha hecho la vasectomía utilizando un símil taurino: "Me he cortado la coleta". Además comentó que "creo que algo no ha salido bien. Ahora cuando hago pipí sale el chorro para allí. He preguntado, pero me ha dicho el médico que no me preocupe, que eso volverá a coger su sitio"…