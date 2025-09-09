Olga Moreno responde a las declaraciones de Rocío Flores: "Lloré al verla"

Rocío Flores ha reaparecido en '¡De Viernes!' tras varios años alejada de la televisión, con una entrevista en la que asegura que su madre, Rocío Carrasco, le ha "destrozado la vida". Unas declaraciones a las que Olga Moreno -ex mujer de Antonio David Flores- ha reaccionado este lunes en su estreno como colaboradora en 'El tiempo justo', el nuevo programa de Joaquín Prat en las tardes de Telecinco.

Olga, a quién se le vio muy emocionada, habló con mucho cariño de Rocío: "Mi relación con Rocío es muy buena. Sí que es verdad, como dice ella, que hemos tenido un tiempo distante", ha asegurado. "La he visto muy emotiva en la entrevista. Lloré al verla. Pero muy sincera, con su verdad, era necesario para ella y la verdad es que la vi muy sincera. Diciendo sus cosas, lo que ella ha vivido. Ha estado mucho tiempo callada y para ella es como una liberación. Fue dolorosa".

Después de 25 años de relación entre Antonio David Flores, y Olga Moreno, el matrimonio se rompía, lo que conllevó un distanciamiento entre ambas: "Es algo que no me esperaba para nada, que fue totalmente inesperado. Nunca vi que se llevaran mal, esa separación me ha roto todo. Yo sufrí mucho en esa separación. Sí que nos separamos Olga y yo. Fue una situación que nos vino grande, no supe como gestionarlo. Me llevó un tiempo adaptarme. Lo único que yo les pedía era que como mi hermano y yo habíamos sufrido tanto con una separación tan problemática, que no pasaran lo mismo que nosotros", explicó.

Olga ha afirmado que ese distanciamiento ya ha sido superado: "El cariño y el amor que nos tenemos no va a cambiar nunca. Son 25 años. Mi relación es muy buena. Sí que es verdad, como dice ella, que hemos tenido un tiempo distante. Las personas se pelean, se enfadan, hay cosas que a ella no le han gustado, cosas que a mí no me han gustado… Pero mientras haya mucho amor y mucho cariño, ahí estamos", y confesaba que se emocionó al verla.

Olga ha defendido la credibilidad de la hija de su ex pareja defendiendo la versión de Flores sobre su madre, Rocío Carrasco: "Podrá gustar más o menos, pero va con la verdad siempre. De mentirosa no tiene nada. Son sus vivencias y lo que ha sentido. Ha omitido muchísimas cosas para no hacer daño a otras personas".