Carlos Baute inseparable del hijo que tuvo a los 15 años, que no quiso reconocer hasta años después

El cantante venezolano Carlos Baute puede decirse que tuvo un desliz, o mejor la novia que tenía siendo adolescente, cuando a los quince años fue padre de un varón al que nunca quiso reconocer. Inútiles fueron los ruegos de aquella muchacha, pero él "se hizo el loco" siguiendo los consejos de su círculo familiar. Hasta que aquel muchacho, bautizado como José Daniel Arellán, con el apellido materno, no alcanzó ser veinteañero, Carlos Baute no lo cedió legalmente como hijo suyo, hasta 2012.

Carlos Roberto Baute Jiménez vino al mundo hace cincuenta y un años en Caracas. La música era su pasión desde muy chico y ya con trece años se integró en una banda llamada ‘Los Chamos’, desde la que después de unas cuantas temporadas saltó a convertirse en solista. Un cantautor romántico de baladas, con un físico atractivo, de cabellos rubios. Siempre tuvo detrás una legión de admiradoras.

Carlos Baute y su hijo

Siendo adolescente, como decíamos, con quince años, fue padre del llamado José Daniel. Pero entonces, ya Carlos Baute se daba la circunstancia que de quien estaba enamorado era de una chiquilla, menor que él. Conocía a los padres de ella, frecuentaba por tanto esa familia. La relación que tuvo con quien respondía al nombre de Astrid Klisans sería duradera.

Siendo Carlos Baute ya un solista destacado en Venezuela y gran parte de Hispanoamérica, la prensa daba cuenta de aquel amor con una jovencita, menor de edad. Hubo críticas al respecto, que no favorecían al baladista caraqueño. Tuvo la pareja que esperar hasta casarse en 2011. Astrid ya había terminado la carrera de Arquitectura y se ganaba la vida como modelo.

Los acontecimientos políticos en Venezuela, con la dictadura implacable de Nicolás Maduro, llevaron a la pareja a instalarse en España, en una vivienda a las afueras de Madrid. La pareja es muy feliz entre nosotros y Carlos Baute goza de muchos admiradores con sus románticas baladas. Son padres de tres hijos, menores de edad.

Ajena la prensa española de que Carlos había sido padre en su adolescencia, en la frontera con la juventud, y tras aparecer en las revistas José Daniel reclamándole la paternidad para llevar legalmente el apellido Baute, se organizó un pequeño escándalo alrededor del popular cantante, lo que nada le favorecía en su carrera. Presiones familiares, consejos, posibilidad de que a través del ADN fuera obligado a admitir que aquel era hijo suyo, llevaron a Carlos a reconocerlo como hijo biológico. Le pidió perdón públicamente en 2012 y desde entonces, poco a poco, fue muy cariñoso con él, lamentando los años perdidos durante los cuáles no tuvieron relación.

Este verano Carlos Baute se marchó unos días de vacaciones a las islas Baleares con toda su familia, incluido José Daniel. Es decir, su esposa y sus cuatro hijos. Tres, menores, y el primogénito y reconocido que ya ha cumplido treinta y cinco años. Se divirtieron mucho durante su estancia en Formentera e Ibiza. Carlos Baute ha dicho varias veces que se encuentra en paz consigo mismo desde que rectificó su pasado y puso en orden su vida familiar, que la hace compatible con sus éxitos como cantante.