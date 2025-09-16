¿Suenan campanas de boda para Lara Dibildos?

Lara Dibildos vive una etapa plena tanto en lo personal como en lo profesional. La actriz recorre los escenarios españoles con la obra Inmaduros y se encuentra en uno de los mejores momentos en su relación con Carlos Maturana, con el que no descarta dar un paso más.

Tras más de un año de relación, explica alto y claro que están "en el mejor momento", "Tenemos que disfrutar el hoy a tope, sin pensar en miedos ni historias", ha señalado. Dibildos ha subrayado que vive con una actitud abierta: "Ahora de verdad que muy bien. Y si mañana cambia, pues cambio de vida y pa'lante".

La actriz, con su habitual tono de humor, ha comentado que todavía no le han pedido matrimonio: "Solo se arrodilla para abrocharse las zapatillas". Sin embargo, ha dejado claro que no rechazaría la idea: "No me cierro a nada porque nunca hay que cerrarse en esta vida".

En el terreno laboral, Dibildos participa con éxito en la comedia teatral Inmaduros, que continúa de gira por diferentes ciudades. Además, la intérprete ha adelantado que prepara nuevos proyectos para la temporada, aunque tendremos que esperar para conocer los detalles. Su activa vida profesional coincide con un periodo de estabilidad personal, lo que, en palabras de la actriz, le permite mantener un espíritu "joven y dispuesto a disfrutarlo todo".

"Eso ya es muy antiguo, me parece un horror"

Después del terremoto mediático de las últimas semanas, la actriz también ha sido preguntada por la reciente publicación de Mar en calma, las memorias de Mar Flores, Dibildos ha preferido mostrarse prudente. Ha explicado que no ha leído el libro y que no puede opinar sobre su contenido, pero ha defendido el derecho de cada persona a escribir sus memorias.

En relación con las críticas que en el pasado recibió la modelo, la hija de Laura Valenzuela ha recordado los calificativos con los que se la etiquetó en titulares de la época. "Eso ya es muy antiguo, me parece un horror. Cuando lo volvemos a leer hace daño en los ojos. Menos mal que hemos evolucionado", ha afirmado.

"No se queja nunca, deberíamos aprender de él, porque sí que disfruta de la vida"

Lara Dibildos también ha hablado de su vínculo con su ex pareja, Álvaro Muñoz Escassi. Ha revelado que el jinete se ha sometido a una operación de menisco tras regresar lesionado del programa Supervivientes. "Estaba cojo, tenía unos dolores horribles y se ha tenido que operar. Ahora va con muletas, pero es muy fuerte", ha explicado.

Según la actriz, la capacidad de Escassi para afrontar las dificultades con optimismo es un ejemplo: "No se queja nunca. Deberíamos aprender de él, porque sí que disfruta de la vida".