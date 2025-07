Escassi desvela la verdadera razón de su ruptura con Sheila Casas: "El verano no pintaba bien"

Las razones de la inesperada ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas han sido un misterio hasta hace apenas unas horas. La pareja rompía su relación pocos días después de la llegada del jinete a Españas tras su paso por Supervivientes y lo anunciaban a través de sus redes sociales sin ahondar en los detalles y con la intención de no hacer un espectáculo de la separación. Sin embargo poco a tardado Escassi en volver a un plató de televisión para habar sobre los motivos que le llevaron a terminar lo suyo con la hermana de Mario Casas.

"Llevábamos tres meses y medio, sin estar con una persona, pues es como más fácil aprovechar ese momento y yo creo que voy aprendiendo un poquito con todos los errores que voy cometiendo a lo largo de mi vida, que yo he cometido errores por todo el mundo'', dijo de su reencuentro tras tres meses en Honduras. Una decisión, según el ex de Lara Dibildos, consensuada por ambos: "Decidimos, de verdad que lo decidimos los dos, aunque tengo que decir que todo el mundo sabe que en las relaciones siempre hay uno que está más enamorado del otro, que en este caso soy yo el que está más enamorado''.

Escassi explicó lo que cree que ha fallado en su relación con Sheila: "Te doy mi palabra, te doy mi palabra con sinceridad, que fue un día que nos enfadamos. Los dos dijimos cosas, y luego ejecutamos y yo creo que nos ha faltado ganas de querer estar, de luchar un poquito porque no ha pasado nada entre nosotros''. Aunque asegura que no hay una "bronca fuerte", sí que hay "una pelea" por temas en los "no están de acuerdo": ''No una bronca, hay una pelea, una discusión por temas por en los que no estamos de acuerdo. Hay una discusión por temas que no estamos de acuerdo, que tampoco lo voy a contar''.

Aunque disfrutaban del tiempo juntos y lo suyo podría haber ido más allá, las distintas personalidades y las obligaciones laborales de cada uno hacían imposible continuar: "Y al final sabes lo que nos pasa, que estamos muy bien juntos, pero hay muchas cosas que al final yo tengo un trabajo bastante complicado, ella tiene también su trabajo porque ya al final es abogada, es la representante de su hermano, tiene su familia. Entonces, quieras o no, el verano no nos pintaba para estar muy bien''.

Cree que a la pareja le faltó "ganas" y "lucha" para estar juntos: "Dijimos, vamos a darnos un tiempo y como luego pasaron dos o tres días y ninguno de los dos pusimos ganas, lo decidimos. No pasó nada más''.

Sobre lo que ocurrió en la fiesta final de Supervivientes y la presunta discusión que desencadenó la ruptura por el acercamiento de Escassi a otra mujer, este niega la situación: "Sheila, para mí ahora mismo, si me dices un prototipo tuyo de mujer, te describo a Sheila. Me encanta Sheila, no ha sido el momento, lo hemos hecho bien, no ha habido terceras personas, como dicen ahí en la fiesta, en la fiesta saludamos a todo el mundo, hicimos la ruta y luego nos fuimos''.

"Lo que está haciendo María José es muy grave"

Menos comprensivo se ha mostrado con la última y demoledora entrevista que ofreció su expareja, María José Suárez, en el mismo programa hace ahora una semana. En ella, la empresaria aseguró que es mejor tener a Escassi "como amigo que como enemigo". Unas palabras que no han gustado nada al jinete: "Para empezar, no entiendo por qué a María José le hace tanta gracia que su madre le llame para decir que lo hemos dejado, le guardo cariño y respeto".

Sobre las palabras de María José celebrando que Sheila haya sabido "salir a tiempo" de la relación, Escassi pide a su exnovia que "recapacite": "Le pido a la vida que recapacite, que lo que está haciendo un año y pico después de estar juntos es muy grave. ¿Qué más puedes hacer contra mí? No tengo ningún miedo".