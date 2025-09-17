Bea Gimeno y Nacho Aragón en la recta final del embarazo: "Me habían preparado para lo peor"

La influencer Bea Gimeno y Nacho Aragón, el hijo de Emilio Aragón, atraviesan uno de los momentos más felices de su vida, tras anunciar en redes sociales que esperan a su primer hijo. Después de un verano plagado de bodas de amigos ambos han reaparecido en el desfile de Pedro del Hierro durante la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde compartieron cómo están viviendo esta etapa tan especial.

Bea ha comentado que el embarazo ha transcurrido con tranquilidad, incluso durante los meses de verano. Aunque no duda en confesar el deseo de tener al pequeño Pelayo entre sus brazos: "Estoy con ganas de que salga", comentó entre risas.

Por su parte, Nacho ha reconocido que la experiencia ha superado sus expectativas: "Me habían preparado para lo peor, pero está siendo un embarazo de ensueño". Aunque admite que todavía no es del todo consciente de que en pocas semanas será padre, asegura que tanto él como Bea están llenos de ilusión.

La elección del nombre: Pelayo

La pareja ha confirmado que el bebé llegará en noviembre y que llevará por nombre Pelayo, una elección cargada de significado familiar. "Nos gusta mucho y tenemos familia asturianas. Era el único nombre de chico en el que coincidíamos", ha revelado la influencer.

Con el nacimiento a la vuelta de la esquina, Nacho ha adelantado que estará acompañando a su pareja en ese momento, aunque confiesa que todavía "no está mentalizado" del todo.