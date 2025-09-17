El repaso de Carmen Lomana: de su 'noviete' a las las lecturas de la Pombo

Carmen Lomana se muestra radiante en este nuevo curso, revelando su faceta más sentimental. La socialité aparece feliz y relajada, gracias a la relación que mantiene con su amigo especial, Antonio Gutiérrez. Cada vez más inseparable, Lomana no ha dudado en hablar abiertamente sobre su vida personal y las polémicas más recientes del momento.

"Antonio no es un noviete de verano, le conozco hace mucho tiempo y nos hemos dado cuenta que somos muy importantes el uno para el otro y que nos encanta estar juntos, nos reímos. Él tiene mucho sentido del humor, es muy divertido", ha confesado con naturalidad.

El mensaje conciliador para Ágatha Ruiz de la Prada

La socialité se ha referido a Ágatha Ruiz de la Prada, con quien ha tenido enfrentamientos públicos: "Me encantaría que nos sentásemos a tomar algo y hablar. Pero díselo a ella".

Aunque ha lanzado con sutileza un pensamiento sobre la tensión mediática: "Yo nunca le he hecho nada, simplemente he contestado a algunas tonterías que hizo y que dijo". "La que se sentó en un plató diciendo 'vengo a destrozar a Carmen Lomana', porque a ella le venía muy bien, que le pagaban una cantidad importante, fue ella. Pero yo no tengo nada de rencor a Ágatha", ha aclarado.

"Y me encanta lo que hace y la ropa y las zapatillas y todo", ha añadido defendido la carrera de la diseñadora.

Sin memorias de Mar, pero si de la Preysler

Sobre las memorias de Mar Flores, 'Mar en Calma', Carmen se ha mostrado desinteresada, argumentando que no tiene intención de leerlas: "Ya las conozco, les conozco la vida. Vamos, de Mar Flores, por eso te digo que no son muy exactas, ni fechas, ni momentos. Bueno, cada uno ve su vida como lo ve, tiene diferentes percepciones".

Respecto a Isabel Preysler, quien publicará sus propias memorias, tituladas 'Mi verdadera historia', el 22 de octubre de 2025, recordó su vínculo de un largo tiempo atrás. "Isabel la conozco desde que tenía 19 años y luego era íntima amiga de un primo suyo, de Guillermo Preysler, que trabajamos, estuvimos juntos en Londres y lo que no sabía me lo contaba él, entonces estoy bastante informada. Luego será mucho menos polémica que las demás, seguro", comenta sobre lo que promete aclarar "los falsos mitos" que han circulado sobre ella y ofrecer una visión más personal de su vida y época.

La lectura de María Pombo

La socialité también ha tenido espacio para el mundo influencer y ha defendido a María Pombo frente a las críticas por no ser aficionada a la lectura. "Pobre María, creo que está en su perfecto derecho de que no le guste leer y no tiene por qué", ha explicado.

"Como ella ha dicho, una persona no tiene por qué ser mejor, mejor no, pero más culta sí. Que dejen a la gente en paz, cada uno que piense lo que quiera", ha añadido. "Esta niña, que además es una monada y es encantadora y es madre de familia, no le gusta leer pues no le gusta y a lo mejor ahora con tanta polémica se aficiona y empieza ¿no?", ha indicado con la naturalidad que le caracteriza.